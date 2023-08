José Luis Nueno, profesor del IESE Business School, en Herrera en COPE

En “Todo es terrible, pero yo estoy bien”, el profesor del IESE Business School y titular de la Cátedra Intent HQ de Cambios en el Comportamiento del Consumidor, José Luis Nueno, explica el paradógico comportamiento de los españoles en un momento de crisis, con la inflación muy elevada.

Basado en las compras de 80.000 consumidores de cinco países de Europa, entre ellos España, ha comprobado "el gasto real, en qué se materializa" y aquí aparece una primera paradoja, "hay diferencia entre lo que los consumidores dicen que va a hacer y lo que hace", subraya el profesor Nueno en Herrera en COPE.

¿Y qué decimos que vamos a hacer y luego no hacemos? Pues los consumidores consultados, "dicen que en lo primero que van a recortar es en bares y restaurante; segundo en ropa y calzado y, tercero en viajes al extranjero y lo que hemos visto es que quitando el efecto de la inflación aumenta el gasto en el mismo orden en el que dicen que van a recortar", remarca el profesor del IESE.

¿Cuál es el motivo de ese comportamiento? Para explicarlo, José Luis Nueno echa mano de "una anécdota de Hunter S. Thompson que decía que en un estanque hay tres peces, uno grande y dos pequeños y el grande les pregunta a los pequeños cómo está el agua. Ellos dan una vuelta y se preguntan ¿qué es el agua? Pues hay consumidores que no saben lo que es la inflación y por eso el gasto en bares y restaurantes, podemos decir que recorto en cerveza y eso es que de tres cervezas que tomaba antes, ahora tomo dos o en vez de ir todos los días al bar, voy uno o dos días a la semana".

No es la única causa, según el profesor del IESE, "otro motivo es que hay una cierta devolución porque son gastos que se pudieron hacer poco en 2020, y hay algo de venganza. Había sensación de que puedo hacerlo porque había ahorros".

Necesitamos consumidores de repuesto

Nos encontramos, alerta José Luis Nueno, ante un castillo de naipes en el que flojea la base como es la jubilación, "la marcha de la economía del futuro si no tenemos consumidores de repuesto, si no permitimos a la gente joven que tenga el proyecto de vida que quiera tener, que puedan independizarse, tener vida propia, ¿qué va a pasar en el futuro?"

Lo que estamos viendo, "es que todo el mundo está recortando en los gastos. El recorte más alto lo hace en la gente más rica que la más pobre, pero todo el mundo recorta en el 50 % y en lo que recorta es en electrodomésticos, reparaciones de vivienda, en automoción y en inmobiliario", sin pasar por algo que el mayor gasto que tenemos es en vivienda, alimentos.

El famoso colchón que hicimos durante la pandemia, ¿cómo está? "Es el problema de los promedios, entramos en la pandemia con el 11%, ahorrando llegamos a un 21 % y, ahora, estamos en el 9 %, pero hay gente que no ha ahorrado nunca o que ha ahorrado muy poco. El tema del ahorro ya no es un colchón, los créditos tampoco se piden porque están muy caros y el dinero que un padre tiene que dedicar a un hijo que no se puede emancipar es dinero que no usa para su futuro o vivir mejor", subraya el experto.

¿Hay mucha gente que está viviendo al día? "Hay que irse olvidando del ahorro, hay unos cuantos que ahorran, pero esos lo han hecho siempre. Ha habido mucho gasto en el tiempo de la recuperación y ha habido mucho gasto en estas partidas porque el ticket es pequeño", explica José Luis Nueno que destaca un detalle como el que se da en el gasto en ropa, "las tiendas que venden, son las que experimentan mayor crecimiento y esas son las más baratas y esto se debe a un primer empleo y que no tenían dinero para ir a ese primer empleo".

Ya veremos que pasa a partir del otoño-invierno

Hay mucha gente que está viviendo al día y con una máxima como filosofía: para lo que nos queda, vivo al día, “lo que sí estamos viendo es que los que reciben las castañas son las clases medias, crece la clase menos pudiente y crece la clase más pudiente, pero no crece tanto. Sí está creciendo el lujo y la premiumrización, es decir darse un premio, elegir un helado, pero el mejor helado", remarca el profesor Nueno.

"El concepto de los españoles ricos es muy elástico. Ahora se ve con mucha claridad es que en cada trimestre se recorta más. Hemos medido 24 categorías y se recorta en la mayoría de esas categorías", comenta y alerta de que "con miles de millones de déficit, esto en algún momento se ha de parar y no hemos introducido los millones de los créditos de la UE next generation, pero lo que sí es cierto en este país lo que falta es política industrial. No se puede tener una política industrial del año 59, hace falta vivienda pública para que los jóvenes se pongan en marcha y llenarla de sofás y muebles".

Recalca el profesor del IESE que España necesita esa reindustrialización "no tiene sentido que se traigan sofás de China. Las fábricas paradas en 2021 2022 porque un país decreta el covid cero, eso ha sido una tragedia para la industria española", concluye.