Jorge Dezcallar, en COPE: “A China no le interesa dejarse arrastrar por Rusia”

De un tiempo a esta parte, el mundo mira hacia Ucrania y Rusia. 19 días desde que los rusos empezaran la invasión de Ucrania y, el mundo en vilo ante una posible Tercera Guerra Mundial, en la que entraría en juego otros países y alianzas.

Y, una de esas alianzas es la que pueden alcanzar Rusia y China y, de esta posibilidad habla en ‘Herrera en COPE’Jorge Dezcallar, exdirector del CNI y exembajador en Marruecos, Estados Unidos y la Santa Sede. Cuenta Dezcallar que, según interpretan los chinos “en este momento Rusia se ha metido en un berenjenal que a nosotros no nos interesa que nos arrastre allí, solo nos toca perder en esta operación, toca asuntos que para nosotros son vitales como la integridad territorial o la soberanía, ellos tienen problemas… No nos conviene. Tenemos mucho más comercio con Europa y EE. UU. que con Rusia”, aunque señala que “China no puede dejar a Rusia porque es verdad que tienen intereses pero, tampoco deben ser arrastrados”.

Asegura el exdirector del CNI que “China estaría buscando algún tipo de mediación” por lo que “no estoy muy seguro de ese respaldo de China a Rusia en este momento”.