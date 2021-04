Javier Lauro, investigador del Hospital del Mar: "El nuevo cribado permitirá detectar antes el cáncer de mama"

Médicos e investigadores del Hospital del Mar de Barcelona y del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (Imim) han desarrollado un nuevo modelo de riesgo para el cribado del cáncer de mama, basado en cuatro variables, que permite por primera vez prever el riesgo de desarrollar esta patología a largo plazo, incluso a 20 años vista.

El trabajo, publicado en la revista 'Plos-One', ha revisado datos de casi 122.000 mujeres, que se han sometido a una mamografía de control en el Hospital del Mar y en el Hospital de Sant Pau entre los años 1995 y 2015. Un estudio que da continuidad a la línea de investigación de evaluación en cribado poblacional de cáncer de mama liderada por el jefe del Servicio de Epidemiología y Evaluación del Hospital del Mar, Xavier Castells.

Los modelos actuales permiten predecir como máximo a dos, cinco o a diez años el riesgo de que una mujeres desarrolle esta enfermedad y no estaban, en términos generales, orientados a las mujeres participantes en el cribado de cáncer de mama.

La propuesta de los investigadores tiene en cuenta la edad de las mujeres y sus antecedentes familiares, así como los de lesiones benignas en la mama y la presencia de patrones sospechosos en pruebas de imagen previas para establecer el riesgo de desarrollar un cáncer de mama en un plazo que va de los dos a los 20 años.

Javier Lauro, matemático e investigador del Instituto del Hospital del Mar de Investigaciones Médicas ha señalado en "Herrera en COPE" como "este nuevo modelo matemático calcula la probabilidad de que una mujer que participa en el cribado de cáncer de mama, aquellas mujeres asintomáticas que tienen entre 50 y 69 años, desarrollen un cáncer a lo largo de los 20 años que dure su cribado. Digamos que el modelo calcula una probabilidad, no nos dice qué mujeres van a tener cáncer y cuáles no, pero no identifica qué mujeres van a poder tener cáncer y cuáles no".

El objetivo principal de este modelo, destaca Javier Lauro, es el siguiente "ahora mismo el cribado del cáncer de mama es una práctica habitual en Europa que consiste en ofrecer mamografías a todas las mujeres de entre 50 y 69 años cada dos años y dentro de este colectivo hemos visto que hay mujeres con más riesgos que otras de sufrir cáncer de mama. La idea es que en vez de ofrecerles cada dos años mamografías a estas mujeres, que se hagan cribados personalizados utilizando modelos como el que hemos creado nosotros para calcular las mujeres que tienen más riesgos y cuáles menos; a las mujeres que tienen más riesgos pues ofrecerles una mamografía cada año o una técnica más exhaustiva como ecografía o resonancias y a las que tengan menos riesgos pues hacerlas mamografías cada tres años. Se están empezando a realizar los ensayos clínicos que pretende demostrar si esta técnica es mejor que el cribado habitual y en el momento que se demuestre evolucionaremos hacia este cribado privado".

En 2020 se diagnosticaron en España casi 34.000 nuevos casos de cáncer de mama, con el nuevo cribado "lo que intentamos no es solo detectar más cáncer sino detectarlos más precozmente y el cribado personalizado es reducir los efectos adversos que tiene el cribado actual que reduce la mortalidad del cáncer de mama, hasta un 23%, pero también tiene un número de falsos positivos que son mujeres a las que se las recomboca, que se les hacen pruebas que tienen una carga psicológica y que al final no desarrollan ningún cáncer. Por lo tanto,se pretende mejorar la sensibilidad, detectar los cánceres antes y no detectar cánceres que no estén ahí"

"El principal motivo es que el cáncer tarda en ser sintomático, el objetivo del cribado de mama es encontrarlo en una fase asíntomática porque cuando es sintomático es un cáncer que ya ha avanzado bastante y tiene un pronóstico peor, el objetivo siempre es encontrarlo en una fase preclínica para que se pueda tratar lo antes posible".