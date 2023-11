Javier de Andrés: "El PNV está en la órbita de la izquierda, hay que ofrecer una alternativa"

Javier de Andrés Guerra es diputado por Álava del PP y candidato a presidir esta formación en la autonomía. Apartado de la vida pública, le han ido a buscar para afrontar un nuevo reto político. Ha explicado en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que se marchó del foco mediático cuando se produjo una moción de censura y cayó el gobierno de Rajoy.

"Alfonso Alonso, que estaba en el PP Vasco, me pidió ayuda. Ahora, han sido muchos los compañeros que me han pedido que volviese. Sacamos el acta y me han animado a dar este paso y lo doy con muchísima ilusión y ganas", cuenta.

Sobre los retos que tiene por delante la formación, explica que es necesario seguir reivindicando una defensa ética de la libertad y los derechos fundamentales. "Vamos a atender a las nuevas circunstancias. Hay una radicalización de la política española, con la irrupción de Podemos y Bildu. Esto ha situado al PSOE, Junts..., en esa órbita. Ante eso, y esa aproximación del PNV, el PP del País Vasco tiene que ofrecer una alternativa".