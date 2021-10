Jaime Fraga, el colaborador más antiguo de la AEMET distinguido con el Premio Nacional al Mejor Colaborador

Jaime Fraga es el colaborador más antiguo de la AEMET, de hecho, ha recibido el Premio Nacional al Mejor Colaborador Tradicional de la Red Climatológica del año 1921. Este es su segundo diploma porque ya en el año 1991 recibió el primero.

Quién le iba a decir a Jaime que desde pequeño cuando acompañaba a su madre a la Farmacia de Fene (La Coruña) donde ella limpiaba, iba a sentirse atraído por la meteorología. Como nos cuenta en ‘Herrera en COPE’, Antonio el farmacéutico era colaborador de la AEMEY y enseñaba a Jaime. “Cuando Antonio murió, me puse en contacto con la AEMET para contarse lo que había pasado y a los pocos días vinieron unos señores para decirme que me encargara yo y en casa me animaron a hacerlo”.

Así llegó Jaime a hacerse colaborador de la AEMET hace ya más de 60 años. Jaime tiene instalado en el jardín de su casa una estación con la que recoge los datos pluviómetros que manda cada semana a la AEMET a no ser que haya habido alguna anomalía meteorológica o algún fenómeno fuera de lo normal.

“Aquí no hay vacaciones ni puentes. Si hay un compromiso hay que cumplirlo”, sentencia Jaime.

Por otro lado, una vez revisados todos los datos que tiene, Jaime considera que Sí que hay cambio climático “porque no llueve lo mismo que antes”. Además avisa de que el final de año va a ser bueno.