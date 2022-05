Investigador del CSIC, sobre la viruela del mono: “No todo el mundo tiene que vacunarse"

Tras el covid, que sigue estando presente en nuestras vidas, ahora es la viruela del mono, un nuevo virus, la que tiene preocupada a la población. Aunque no es un virus que se propague con tanta virulencia como el covid, en ‘Herrera en COPE’ hablamos con Mariano Esteban, investigador del CSIC, para conocer más sobre este virus, su transmisión, sintomatología y tratamiento.

Explica el investigador cómo es este virus que “se define como una forma de ladrillo, es de los virus animales más grandes, tiene un material genético ADN, contra el covid que es ARN y tiene un cuerpo, una estructura compuesta de unas 100 proteínas, por lo que diríamos que es un virus robusto y está ampliamente distribuido en la naturaleza. Y uno de sus miembros ha causado una de las enfermedades de mayor mortalidad como ha sido el virus de la viruela humana”.

Y destaca que “es una familia de virus ampliamente distribuido en la naturaleza, pero ciertamente a humanos solamente tenemos los casos de la viruela humana y ahora el de la viruela del mono”.

Esteban explica cómo se produce la transmisión de este virus, que puede hacerlo de dos maneras. “Fundamentalmente afecta a los roedores, ardillas, ratas y de ahí pues se ha transmitido a los monos. Los monos actúan también como reservorio y ahí pasa a humanos, y es mayoritariamente por contacto estrecho con animales infectados que puede ser por fluidos procedentes d animales, por mordeduras, por consumo de animales cocinados, etc. Esta es una transmisión directa zoonótica de animal a humano”. Y luego, “está la transmisión entre personas que no es común, sino que ocurre por contacto estrecho, a partir de otros humanos infectados. No es una transmisión rápida como ha coocurrido con el covid”.

Ante la aparición del primer caso de viruela de mono en una mujer que ha aparecido en España, asegura el investigador del CSIC que “el virus no distingue si es mujer o varón, no diferencia un sexo del otro, puede infectar a ambos. La hija de Carlos IV murió de viruela”.

En España, Sanidad ha confirmado ya 59 casos positivos por la viruela del mono; sin embargo, Mariano esteban considera que “no hay que crear alarma, ni todo el mundo tiene que vacunarse, en absoluto, no. Únicamente tiene que vacunarse aquella persona que ha estado en contacto estrecho con personas infectadas”.