Infectóloga, en COPE: “No se puede obligar a vacunarse a la gente porque haría dudar más a la población”

Mientras estamos esperando la llegada de la vacuna contra el coronavirus se ha puesto en marcha, a nivel mundial, un movimiento contra la vacuna.

Así por ejemplo en Alemania, miles de personas se han manifestado en contra del a futura vacuna; y en Austria, un 25% de la población ha dicho que no quiere vacunarse cuando haya vacuna el COVID19.

Con más de 40.000 fallecidos en nuestro país y todas las cifras que tenemos del resto del mundo, la OMSnos avisa de que estos movimientos antivacunas son una amenaza cada vez mayor en el mundo en el que vivimos.

Al año mueren en el mundo 1.500.000 niños por no vacunarlos.

Por eso, en ‘Herrera en COPE’ hablamos con Marisa Navarro, infectóloga pediátrica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid queconsidera que “la vacunación no es una medida obligatoria porque lo que te hace es protegerte para no enfermar. El tema de la obligatoriedad de la vacuna, cuando tengamos la del coronavirus, no me parece a mí que vayamos a tener que utilizar esto, habrá mucha gente que piense que es necesario después de lo que ha visto que está pasando”.

Y recalca que “no nos pueden obligar porque eso iría también en contra, haría dudar más a la población. Si ahora dijéramos que la vacunación es obligatoria, a lo mejor no sería una buena mediada a tomar”.

Recuerda Marisa que “siempre hay gente, algunos que dudan del beneficio que se tienen con la vacunas, en ocasiones porque hay enfermedades que ya no tenemos en nuestro medio como el tétanos; y otros que crean una alarma, un movimiento de que las vacunas no son necesarias, aducen que es mejor pasar las enfermedades de forma natural”.

Sin embargo le sorprende que con todo lo que está sucediendo “esta tragedia que estamos pasando y esta crisis de salud y del bienestar que estamos viviendo parece increíble que haya personas que dicen que no hay que vacunar cuando es la única manera de estar protegido frente a las enfermedades infecciosas como esta que es de alta contagiosidad, por la que se ha infectado mucha gente”.

Y concluye Marisa “si tenemos una vacuna para proteger a tiempo a la población, estará protegida para cuando llegue la pandemia, tendremos un arma para combatirla”