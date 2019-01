Herrera habla claro sobre el SAT: "No han trabajado en su puñetera vida"

Tiempo de lectura: 1



En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha respondido así a esta convocatoria: "En cuanto a la cólera de la izquierda, pues es su antropológico mal perder. Van a sacar su manual con los consabidos lugares comunes: es usted un xenófobo, un machista, un fascista... No pierda mucho tiempo en preocuparse si se lo llaman. Se lo llaman a mucha gente. Van a rodear el parlamento andaluz, que es efectivamente la primera muestra de fascismo. Como quiso hacer Podemos en el Congreso de los Diputados. Lo va a hacer además esa pandilla de golfos que son el sindicato andaluz de trabajadores. Que no sé si son un sindicato o una banda... Hombre, andaluces son. Trabajadores no, no han trabajado en su puta vida. Se han dedicado a lo que se han dedicado. Ahora lo que hay preguntarse es si todos estos que van a rodear el parlamento, van a salir a la calle, que van a hacer lo que no han conseguido en las urnas, si se van a poner a trabajar. Porque ahora van a perder el pesebre. Y cuando pierdes el pesebre tienes que comer todos los días".