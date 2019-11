Herrera: "El folio que firmaron Sánchez e Iglesias es propio de parvulario o de asamblea universitaria mala"

Lo primero que pide ERC es que se reconozca un conflicto del Estado con Cataluña. ¡Con Cataluña! No con unos cuantos catalanes que están clavando clavos a las ruedas de los autobuses y haciendo la vida imposible a la gente. ¡Con Cataluña! ¡Cómo si Cataluña entera fueran ellos! Quieren una mesa, un mediador internacional y a discutir sobre lo divino y lo humano.

Todos quieren un derecho que no existe: el derecho de autodeterminación, un derecho que no existe. Y que la bobería política de nuestro tiempo hace que España sea una excepción. Un país donde haya una importante formación de partidos que piden algo que no se pide en ninguna parte. Nadie reconoce el derecho de autodeterminación, que es una cosa que la ONU puso en marcha para las colonias del siglo pasado en África. Y es que a Cataluña lo que le queda es compararse con el Congo belga. Pero no se alarmen, al final se vendrán a un acuerdo. ¿Cuándo van a tener a su alcance un gobierno que les necesite tanto y estén dispuesto a casi todo? Este Gobierno se forma después de que un presidente débil y fracasado - fracasado porque ha perdido escaños y votos en unas elecciones que había convocado para su mayor gloria - se abraza a otro que se ha dado un revolcón. Es que Podemos tenía 71 escaños y ahora tiene 35. Entre los dos han perdido 1.500.000 de votos.

De ahí la prisa que se han dado. Es decir, que no dé tiempo a debate alguno dentro de nuestros partidos. Que no dé tiempo a que Felipe González o el de la moto dentro del PSOE a decir que tengo que pactar con Casado. "¡Que no quiero, coño! ¿Cómo tengo que decirlo?" A mí lo que me gusta es la ultraizquierda. De ahí que no hubiera debate. El folio que presentaron está a la altura de la capacidad discursiva e intelectual de Iván Redondo, de Adriana Lastra y de estos" ladenauers" que ahora pueblan en el partido socialista y los que hay en Podemos. ¿Ustedes se han leído ese folio? El derecho de los animales, la conversación con Cataluña... ¿Cómo que con Cataluña? ¡Será con los catalanes! Y con los diferentes tipos de catalanes. Es un folio propio de parvulario o de asamblea universitaria mala.

Ha habido que tapar un fracaso rápido y sobre todo que nadie empiece a hablar de un gobierno estable con el PP. Igual (Sánchez) tiene el plan 'B' guardado en el cajón. Éste no tiene ningún tipo de escrúpulos. Es lo que es. Pero permanezcan ustedes atentos a la pantalla porque a cada día que pasa un nuevo afán se renueva. Y felizmente nosotros se lo contamos.