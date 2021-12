Herrera desvela lo que ninguna cámara captó del encuentro Casado-Ayuso: "¿Conoce usted a la presidenta?"

Carlos Herrera fue este miércoles el anfitrión de la presentación del libro de Mariano Rajoy "Política para adultos", que contó con un gran aliciente mediático: el reencuentro cuarenta días después en un acto oficial de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid han alimentado en estas últimas semanas los rumores sobre un desencuentro personal a causa del liderazgo del partido en Madrid.

En su programa de COPE, Carlos Herrera ha contado cómo fue ese primer encuentro que no captaron las cámaras de televisión. "En la sala VIP estábmos todos. En un momento dado, entra Ayuso y le pregunto si le acompaño a saludar a Casado. Ella me dice que sí y cuando los junto le digo a él: ¿cónoces a la presidenta de la Comunidad de Madrid?", rememora Herrera. La respuesta de Casado es muy llamativa. "No solo la conozco, sino que la quiero mucho", le dice el presidente del PP.

Según ha contado Herrera, ambos se quedaron después un rato charlando a solas. "El ambiente era de cordialidad", ha subrayado. Después ha hecho referencia a la polémica del pasado en la que aparentemente Ayuso no se quiso poner al lado de Casado. "Rajoy intentó juntarlos pero alguien de protocolo dijo que no", ha dicho.

Herrera tiene claro que Ayuso y Casado no se odian. "Me dio la impresión de que el ambiente está hecho para que parezca que haya tirantez permanente, independientemente de que hayan tenido lo suyo", ha expresado. El periodista Álvaro Nieto, tertuliano habitual del programa, ha añadido que quizá los entornos de ambos líderes "enredan demasiado".