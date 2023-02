En 'Herrera en COPE' hablamos con Itziar Amor, propietaria de la granja de gallinas 'Con un par'

En las estanterías de los supermercados británicos faltan huevos. En algunos establecimientos, en el lineal en donde deberíamos encontrar este producto, solo hay cajas vacías. Con suerte queda algún que otro cartón de huevos. Esa es la imagen de Reino unido este 9 de febrero de 2023, aun cuado el pasado mes de noviembre se comenzó a racionar la venta de huevos a dos docenas por persona.

¿A qué se debe esta escasez de huevos? La razón de esto es que el Reino Unido está enfrentando el mayor brote de gripe aviar de su historia. Tan solo en 2022 tuvieron que sacrificar a 3 millones de aves de corral y pájaros. De hecho, para evitar la transmisión del virus es confinar a los animales y, hasta nuevo aviso, todas las aves de corral y silvestres en cautiverio deben permanecer encerradas en interiores.

José Pizarro es un chef que tiene varios restaurantes en Londres y cuenta en 'Herrera en COPE' los problemas que tiene sus proveedores para entregarle los pedidos de este producto: "No me dan el número que necesito, me ponen otro. El precio es un pelín más caro, pero no una locura".