George Harris, cómico venezolano: ''El humor abre el corazón a la gente''

George Harris es uno de los siete millones venezolanos que han huido de su país. España acoge cerca de medio millón, entre los que se encuentra él.

Es de Caracas, actor y periodista. ''¿Quién se quiere ir?'' es un espectáculo donde explica y critica la situación de su país con humor y cómo empezaron de cero. Terminó el pasado domingo en el Teatro Apolo. Empezó a escribirlo en 2003, cuando vino a Madrid a estudiar dramatización. Es allí donde descubre su vocación por el humor y los monólogos. Este monólogo nació como ''la respuesta de los españoles de esa época que no sabían qué ocurriçoia en mi país, y que me preguntaban por qué me había venido''.

María José Navarro ha compartido con él el testimonio de dos venezolanos que asistieron el domingo. ''El humor te lleva a la reflexión. Si lleva un mensaje, mueves fibras a la gente. Cuando te ríes, abres tu corazón''. Actualmente vive en Miami, donde su espectáculo ha unificado a otros migrantes latinoamericanos que también han huido de sus países. Han hablado también sobre los límites del humor y los ofendiditos.