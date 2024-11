El filósofo Vico: "Pusimos a los niños los teléfonos en las manos creyendo que era la solución y ha sido un horror, un espanto"

Lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana y en Albacete, con los afectados por la peor DANA que ha arrasado zonas de España en lo que llevamos de siglo, con las miles de personas que se están volcando con las víctimas es fruto de la empatía del ser humano.

"Somos seres empáticos, que desarrollamos esta empatía y que somos capaces de ser solidarios con el que lo está pasando mal", dice en Herrera en COPE, David Pastor Vico, -conocido como Vico en los ambientes-, ensayista, divulgador Y filósofo.

Jugar, jugar y jugar: el mayor tiempo posible

Y pone un ejemplo muy gráfico, "la aparición de un fémur fracturado, de un homo sapiens, que una vez roto se había conseguido curar. Eso significaba que habían necesitado de toda la tribu. En el ambiente natural un animal se rompe un fémur y es una condena de muerte inmediata. Sin embargo, si tiene una tribu que lo arropa, que lo cuida, que confía en que se va a poder curar y va a poder formar parte nuevamente del tejido social de esa tribu, entonces ese hecho es el que determinamos como el inicio de la civilización humana, nada más y nada menos".

Y una parte muy importante de la socialización comienza en la infancia, "durante 300.000 años sabemos que como animales, como mamíferos necesitamos, cuando somos niños jugar. El juego no es una cuestión cualitativa de lo bien que juegues, si no de cuánto juegas. Aquí sí importa la cantidad y no la calidad del juego. Significa que tenemos que jugar las máximas horas posibles, con el máximo número de niños posibles, en las mejores condiciones posibles, todo el tiempo que podamos", subraya el filósofo y divulgador.

los móviles e internet han cambiado las reglas "del juego"

Pero las cosas han ido cambiando y "a partir de finales del siglo XX empezó a cambiar el sistema social, político, económico. Empezamos a convertirnos, por alguna razón, en seres mucho más egoístas. Empezamos a escondernos en nuestras casas. Empezamos a privar a los niños de juego. Y de repente, en el año 2009, apareció una tecnología fantástica, que es la de los teléfonos, smartphones y tabletas de conectividad total por internet".

Advierte Vico que esta tecnología tan necesaria, "vino a cubrir ese problema que teníamos, que no sabíamos qué hacer con los niños, cuando no los tenemos horas eternas en los colegios y en actividades extraescolares. Les pusimos el teléfono en las manos, vimos que los colegios también les ponían los mismos dispositivos en las manos, con lo que nos legitimó el que nosotros lo hiciéramos".

Y lo que parecía la solución ha sido también el incremento del problema porque "a partir de ese momento, las cifras son un espanto y un horror, han aumentado un 150% los casos de depresión, de ansiedad y, ahora mismo, un pre suicidio infantil y juvenil es la primera causa de muerte en España".