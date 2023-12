Escucha las claves que nos da una experta en RRHH sobre cómo triunfar en una entrevista de trabajo

Hay personas que se fijan en el talento y que saben hacer las preguntas para hallar el punto fuerte de alguien. Una de ellas es Carmen Cebrián directora de People First Consulting. Está especializada en localizar perfiles ejecutivos y directivos. Le gusta el contacto con las personas. Este lunes, pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

"Me gusta que me cuenten lo que hacen y, además, también me gusta algo que cuesta identificar. Descubrir el potencial de aquellos que ni siquiera saben que lo tienen. Esa es una herramienta de coaching que se utiliza mucho. Un incidente crítico pone en situación a esa persona, dejándole tiempo para que lo piense y, muchas veces, descubren cosas que ellos mismos no sabían. Eso es muy bonito", comienza su intervención.

Además, añade que "tú al fin y al cabo no eres una gran descubridora. Tú ayudas a esa persona a que también descubra donde está su talento".