Escucha la entrevista a Antonio García Villarán, crítico de arte y artista plástico

Hace no mucho tiempo, en una feria de arte en Miami se pagaron 120.000 dólares por un plátano pegado a la pared con cinta aislante. De hecho, alguien lo despegó para hacer un show. Aprovechamos esto para preguntarte en 'Herrera en COPE': ¿qué es el arte? No es tan fácil responder a esta cuestión.

¿Y cómo se valora? Intentamos arrojar luz sobre este tema con Antonio García Villarán que es crítico de arte y artista plástico.

Explica Villarán que "hay gente que tiene mucho arte. Yo soy un poco artista. Esta es la pregunta del millón. El arte ha cambiado durante el transcurso de los años. En el siglo XXI, es un poco lo que se ha trabajado un poco en las vanguardias del siglo XX".

Este experto también ha hablado sobre el 'Disparo de Chris Burden en 1971'. ¿Qué es eso? "A mí me hace mucha gracia este hombre. En esos años, toda la performance ni siquiera sabían muy bien qué era arte y qué no. Se les ocurrió alquilar un local y hacer una escultura. Eso consistía en que, un amigo mío me dispare en el brazo. La bala me tiene que rozar y tiene que salir una gota de sangre. Esto es historia del arte".