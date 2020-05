Epidemiólogo de la OMS, en COPE: “España perdió un tiempo muy valioso” para luchar contra el coronavirus

Pedo Luis Alonso Fernández es médico y epidemiólogo que dirige el Programa Mundial de Malaria de la OMS que ha asegurado en ‘Herrera en COPE’ que “España perdió un tiempo muy valioso y que no se supo reconocer que claramente había transmisión ya”. Además, señala que “posiblemente a primeros de febrero se perdieron semanas claves en las que se permitió que la transmisión del coronavirus se extendiera y cuando se dieron cuenta ya estaba mucho más extendida y estaba en una fase explosiva que es lo que hemos visto en Italia, España y por ejemplo Francia y no lo hemos visto en otros lugares”.

Destaca Pedro que “el mundo más desarrollado, europeo, americano ha tenido una cierta mirada miope hacia el resto del mundo donde estas cosas ocurren todos los días. Lo que está ocurriendo es una auténtica catástrofe sanitaria y una consiguiente catástrofe económica y de consecuencias sociales y políticas que está todavía por ver”.

Y manifiesta que “esto es un recordatorio, las enfermedades infecciosas no son nada del pasado, sabíamos y era de las pocas certezas que teníamos que esto iba a ocurrir y ha ocurrido y por lo tanto nada que sorprendernos”.

Recordando, además, que “se sabía a primeros de enero que había un problema y cuando se habla de un coronavirus y que provoca neumonías en China, pues se pensó que estas cosas no nos podían ocurrir a nosotros”.

Sobre el plan de desescalada que se está llevando a cabo en España este epidemiólogo prefiere no analizarlo porque “no sigo al detalle los criterios utilizados”.

Tampoco le parece prudente adelantar una fecha en la que quedemos libres de coronavirus porque reconoce que “hay cosas que no se saben y movernos en un escenario en el que todavía la información es escasa que no nos permite hacer una predecir, hay que transmitir a la ciudadanía global las incertidumbres”. Y esas incertidumbres son que “hay muchas cosas esenciales en la biología del virus, en su transmisibilidad, en los factores de riesgo que no conocemos y por tanto ahora mismo no tenemos información en base a la cual poder predecir cómo se va a comportar este virus: va a desaparecer en unas semanas, unos meses… va a mutar, se va a hacer más leve, podría ser que se hiciera muy leve, que se atenuara y se convirtiera en una enfermedad muy banal… puede por el contrario hacerse más severo, puede haber una segunda ola o una tercera más severa…”.

VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

Sobre la vacuna contra el coronavirus, si tendremos que esperar mucho tiempo o no, Pedro Alonso comenta que “creo que es razonable pensar que se obtendrá una vacuna y se obtendrá relativamente rápido. A diferencia de la malaria, o de otras enfermedades parasitarias, el virus es relativamente sencillo que en apenas tres meses sea sabido una parte muy importante, los colegas chinos secuenciaron el genoma íntegro del virus en cuestión de días y se lo facilitaron a toda la comunidad internacional”.

Reitera, por tanto que “se obtendrá una vacuna o varias, de forma rápida, creo que en un año, en meses o en un año podremos tener una o varias vacunas que sean razonablemente eficaces”.

Pero señala este epidemiólogo que nos enfrentaremos a dos retos, “uno, las posibles mutaciones del virus; y dos, y quizás es un tema más complejo de abordar, cómo se genera la capacidad de producir vacunas suficientes para vacunar a siete, ocho mil millones de personas en el mundo y qué criterios se van a utilizar para a quién se prioriza porque no se tendrán las dosis para vacunar a los millones de personas al mismo tiempo”.

Un reto, destaca que “va a poner a prueba la solidaridad, la inteligencia, la cooperación internacional en establecer los criterios y hacerlos efectivos de quién se beneficia de la vacuna y en qué orden. Se está trabajando ya sobre ello y requerirá de un enorme acuerdo internacional”.