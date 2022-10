Entrevista a Nilúfar Saberi, iraní situada en España y que lucha por los Derechos Humanos de su país

La muerte de Mahsa Amini, fallecida bajo custodia de la "policía de la moral", conmocionaba al mundo entero. A partir de entonces, se han sucedido numerosas revueltas diarias -violentamente reprimidas por las autoridades- y protestas alrededor del planeta, colocando a Irán en el foco internacional. La joven de 22 años fue detenida por no cubrirse bien el cabello con el hiyab (pañuelo para la cabeza), para después morir. Esto ocurrió a mediados de septiembre y, desde entonces, 150 personas han fallecido por las manifestaciones que se han desarrollado por todo el país. Para ver lo que está ocurriendo en esta región del golfo Pérsico, el cual tiene como líder supremo al ayatolá Alí Jamenei, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con Nilúfar Saberi, es una voluntaria iraní situada en España, que lucha por los Derechos Humanos en su país. Llegó a la Península Ibérica con 14 años junto a sus padres y su hermana, abandonando Irán en el cambio de régimen, cuando asciende al poder Ruhollah Jomeini, ya que su padre tenía una sentencia de ejecución por ser artista. Aunque no han vuelto a ver su tierra, aspiran a hacerlo. Saberi ha explicado lo que significa Mahsa Amini para todos ellos: "Es la cara visible de la revolución iraní, porque es una de las miles y miles de mujeres de personas que han sido asesinadas por este régimen durante estos 42 años. No ha sido un caso único, ni muchísimo menos, ha sido la gota que ha colmado el vaso y de alguna manera es por eso la cara visible", aseguraba.