El emocionante recuerdo de Herrera a Luis Aragonés

En 'Herrera en COPE', Carlos Herrera ha recordado este viernes al icónico entrenador. "Hoy se cumplen cinco años de una ausencia: la del 'sabio de Hortaleza'. Supersticio, de semblante serio y duro, pero también entrañable. Un hombre pegado a un chándal. Campeón de Europa como seleccionador. Pichichi como jugador. El hombre al que se le pegaban las sábanas de pequeño cuando tenía que ir a entrenar. El que quería que le miraras a los ojos. El hombre también divertido. 'Yo era un jugador muy malo pero muy listo en el campo', decía. Frases suyas que han pasado a la historia. 'Ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar. Eso es el fútbol' o 'Las finales no se juegan, se ganan' o 'Digo más veces al día vete a tomar por culo qué buenos días'.

Su hijo Luis ha dicho que su padre tenía un carácter fuerte. Le gustaba guardar las distancias en su trabajo y en casa era exigente. La Federación Española de Fútbol rindió recientemente tributo a su figura con un documental titulado 'Luis el sabio'. 'Me gusta más el mote de zapatones que de sabio, porque sólo sé que no sé nada". Y arengaba a sus jugadores así: 'Ayer me crucé con Cassano. Le pregunté si se había hecho la manicura. Me miró con cara de 'este tío me quiere buscar la ruina'. Si yo jugara mañana iría a por él y buscaría lo que expulsaran". Genio y figura, Luis Aragonés.