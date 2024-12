Dani Fernández presenta “La Jauría' en Herrera en COPE: “No concibo un disco sin salir a la carretera a tocarlo”

El cantante Dani Fernández ha visitado este viernes los estudios de Herrera en COPE para presentar su último trabajo, el disco "La Jauría". En una entrevista íntima y reveladora, el artista se abrió sobre los retos que ha enfrentado en su carrera musical y su reciente paternidad.

"Muchas veces me entran esas dudas, esas inseguridades. De hecho, este disco se llama La Jauría por eso, porque al final muchas veces te vienen esas dudas de decir, ¿seré? Pues eso, ¿seré? ¿O estaré a la altura de la música, de esta generación?", explicó Dani Fernández a Alberto Herrera sobre el "síndrome del impostor" que ha experimentado.

El músico también reflexionó sobre cómo la paternidad ha impactado su perspectiva: "Ser padre es muy complicado porque al final siempre tienes esa parte... de hijo también, ¿no? Entonces es como que muchas veces intentas también corregir a tus padres y esa forma de corregir a tus padres es siendo tú o haciendo tú las cosas como padre diferentes".

"Para mí es muy importante conocer a mi hija, cuál es su personalidad, intentar que ella se sienta con confianza de ser ella misma. No que plagie o que se camufle entre las personalidades que le rodean de sus amigos y de su gente cercana", enfatizó Fernández sobre su objetivo de criar a su hija.

El artista también habló sobre cómo la exposición pública, especialmente en las redes sociales, ha impactado a la juventud actual:

"Cada vez estamos más pendientes de las opiniones de los demás de si les ha gustado nuestro corte de pelo. de nuestra ropa, de si nos gusta y tal y muchas veces no pensamos que tenemos que ser nosotros mismos y que nosotros tenemos que al final hacer las cosas porque nosotros queremos no contentar a la gente que tenemos a nuestro alrededor".

“Este disco se llama La Jauría por eso. Por esa exposición muchas veces pública que ya no solo los artistas y la gente que nos dedicamos a cantar, que estamos en redes sociales o que estamos en las radios, en las teles, ya no solo esta gente que trabajamos en esto. Si no que los niños y cada vez más estamos con la tecnología más expuestos a su opinión", explicó Fernández.

A pesar de los desafíos, el cantante se mostró entusiasmado por su gira y los próximos conciertos: "Siempre digo que siempre que hago el WiZink nunca voy a ganar dinero, siempre voy a invertir todo lo que gano, en que la gente se lo pase bien. Así que veremos si lo hemos conseguido. Al final tú ya sabes que a mí me gusta mucho el escenario y no concibo un disco sin salir a la carretera a tocarlo. Así que con muchísimas ganas ya estoy".

Fernández también reveló que gran parte de su gira se encuentra agotada, lo que demuestra el éxito de su último trabajo: "En este caso ya no puedes venir a verme, porque el 26 está agotado. Y el 8 de marzo también, es aquí en. Madrid, lo tenemos todo agotado. Hay alguna ciudad, como creo que Bilbao, todavía hay entradas, y, no sé si Coruña, creo que también quedan entradas. Pero es verdad que toda esta gira ya prácticamente todas las entradas están vendidas".

"Es lo que te he dicho, ¿no? Pero bueno, la verdad que estoy muy feliz, como te decía antes, de poder tocar en un recinto tan guay como el WiZink, que te da también la posibilidad de poder hacer un show que desde pequeño siempre sueñas. El hecho de verte y poder decir, pues ahora aquí voy a hacer esto y ahora voy a poner unas luces aquí con unas pantallas y unas cosas. Eso a mí también me gusta mucho. Es una de las cosas que más me gusta hacer. La preparación a los conciertos", concluyó Dani Fernández.