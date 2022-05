Las ciudades que limitarán el tráfico con unas Zonas de Bajas Emisiones

A esta hora pueden estar multando en Madrid a más de un coche que no tenga etiqueta medioambiental y esté circulando dentro de la M30.

Una medida que afecta a aquellos que no están empadronados en la ciudad, que simplemente están en la capital de paso, por trabajo o por estudios. Como por ejemplo, Rafa Parra, un joven de Murcia que estudia en Madrid y que como nos cuenta en ‘Herrera en COPE’ “ahora ya este año no puedo entrar dentro de la M30 y va allegar un momento en el que no pueda ni siquiera entra al centro de Madrid”, además este joven destaca que “no todo el mundo se puede permitir comprar un coche nuevo”.

También lo van a pagar caro, al menos 16 personas, que son las que comen todos los días de la semana gracias Antonio José y sus compañeros del Colegio Mayor Santillana de Madrid que utilizan el coche “para repartir cajas de comida y ahora con este panorama tenemos que intentar conseguir otros coches y es complicado”.

Esto que pasa en Madrid es solo el principio, es lo que va a pasar en poco más de un año en muchas ciudades españolas. Exactamente en 149 municipios españoles. ¿Y esto por qué? Para disminuir la contaminación según las directivas de la Unión Europea. ¿Cómo lo van a hacer? Con las Zonas de Bajas Emisiones. ¿Y dónde? En todas las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes, o 20.000 para aquellas que tengan una mala calidad del aire. La medida va a afectar al 52% de la población española. Esta medida puede dejar fuera a más de 24 millones de coches que circulan por nuestro país, que tienen más de 15 años o no tienen la pegatina.

Hablamos de que el Gobierno exige a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética crear unas Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023, es decir en menos de 8 meses Algunas ciudades ya lo tienen activo, otras están a punto y otras muchas les queda bastante camino por recorrer para establecer esas zonas.

En Madrid el plan es ambicioso, son muchas las zonas protegidas, si no tienes etiqueta medioambiental y no estás empadronado en la capital, no puedes entrar dentro del anillo de la M30, no puedes entrar al centro de la capital.

Y tenemos otras capitales principales de España con restricciones de movilidad activas: Barcelona. Su Zona de Bajas Emisiones es una de las más restrictivas de España junto con Madrid. Ocupa toda la ciudad, y parte de las afueras, y prohíbe la circulación de los vehículos sin etiqueta entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde de lunes a viernes. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Catalán acaba de anular las restricciones por no estar justificado. Y leo textualmente: por "deficiencias en su elaboración" y "falta de informes determinantes". Lo cierto, es que después de 2 años multando a todos los despistados, las sanciones se han anulado. Aunque el ayuntamiento insiste en que seguirá multando porque su plan funciona.

Aunque como nos cuenta Alberto Dorrego, abogado administrativo, aunque seamos sancionados en Barcelona, podríamos recurrir para no tener que pagar ya que “los ciudadanos de Barcelona que sean sancionados por el Ayuntamiento por la aplicación de esta ordenanza pueden presentar el recurso ante el propio Ayuntamiento y en caso de no ser atendido ante los tribunales de Justicia. Pueden también, solicitar ante estos tribunales la suspensión de la obligación de pago de la multa que se les imponga y esperar a que el TS dicte la sentencia, pues la multa que se le ha impuesto quedaría anulada automáticamente”.