La certera respuesta de Herrera a Chivite tras decir que la derecha vivía mejor con ETA

La presidenta de Navarra también ha tenido respuesta de Carlos Herrera. En su programa de este martes, el comunicador ha valorado sus palabras. "Con todos a los que mataron... A los que hicieron la vida imposible en pueblos de Navarra y ya no digamos en los de País Vasco. Que tenían que ir rodeados de escoltas aunque fuera a tomar un café. Siendo acosados, insultados, escupidos, agredidos... cuando no atentados. Y a esta simple se le ocurre decir que vivían mejor con ETA. ¿Está muy segura de no haberse tomado ninguna pastilla contra el mareo?", se ha preguntado.