Carlos Herrera, Premio Ondas 2019 a la mejor labor profesional en radio

Carlos Herrera ha sido galardonado este miércoles con un premio Ondas por su labor profesional. El jurado de los galardones que otorga Radio Barcelona (Cadena SER) ha decidido premiar al comunicador de COPE por "el impulso que ha dado a las mañanas de COPE y por su contribución decisiva a la identidad de la cadena". Es el sexto premio Ondas en su palmarés.

"Ha sido una sorpresa. A las tres me ha llamado un amigo de la SER para decirme que si me podían llamar esta tarde por si ganaba un Ondas. Y yo le he dicho que era imposible porque me había postulado. Pero los que conocemos el mecanismo sabemos que si me habían llamado por algo era. Estoy muy contento y agradezco a los compañeros de la SER que hayan tenido esta deferencia conmigo y con toda la COPE", ha contado Herrera en el programa "La Tarde" tras conocer la noticia. "Este es un premio colectivo. Si yo alrededor de mí no tuviera gente como los que forman parte de 'Herrera en COPE' nunca conseguiríamos ningún premio", ha añadido.