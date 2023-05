Carlos Egea, médico del sueño: ''El que duerme lo suficiente puede vivir más''

¿Cuántas horas duerme al día?, ¿usted se desvela?, ¿no puede dormir?, ¿por qué no descansamos? Alberto Herrera le ha transmitido estas preguntas a Carlos Egea. Es médico dedicado al trastorno del sueño y Presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño.

En 1965 empezó a conocerse cómo funciona el cerebro de noche y las consecuencias de la falta de sueño. Hoy hay unidades especializadas, como la que dirige en el hospital de Álava. ''Todos sabemos las consecuencias de no dormir, como no rendir y tener mal humor'', asegura el doctor Egea. Cuando dormimos, fomentamos la inteligencia y la memoria, el cerebro se limpia, ''descongestiona las sustancias que se acumulan y regenera el cuerpo''.

La melatonina es la hormona que regula nuestro sueño, nos da somnolencia. Empieza a funcionar a las 20:00 de la tarde, y se apaga hacia las 05:00 de la madrugada, siguiendo el horario del sol. Por eso tener contacto con luz no solar es perjudicial, porque nuestro cerebro entiende que es de día y la hormona se descompensa. Además, las pastillas para dormir tienen un gran éxito, pero la higiene del sueño es fundamental para mejorar su calidad. ''Las pautas son de sentido común: acostarse y levantarse a la misma hora, no hacer ejercicio antes de dormir, no mirar pantallas, etc. La pastilla no da la felicidad', explica Carlos Egea. Y asegura que ''quien no duerme las horas necesarias respecto a su franja de edad, tiene una menor esperanza de vida''. Dormir poco provoca problemas cardiovasculares. El riesgo de infartos aumenta un 24%.

¿Y las siestas suplen la insuficiencia de sueño? ''Sí, pero no todo el mundo lo hace'', afirma. Aunque lo recomendable es echar una siesta de 20-30 minutos.