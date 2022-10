El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Antonio Garamendi ha mostrado en ‘Herrera en COPE’ su preocupación por lo que está pasando en nuestro país hablando de “la ruptura de lo que pudiera ser el diálogo, el consenso del año 78 y la radicalidad de los mensaje que lo que intenta es dividir a la sociedad”.

Señala Garamendi como uno de los problemas económicos que tenemos en estos momentos cuando “el Estado está ingresando más que nunca y se está aprovechando de la inflación mientras que las empresas no lo están haciendo” de manera que “vamos empobreciendo el país porque si uno no gana no puede pagar impuestos”