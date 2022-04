Ana Palacio, en COPE: “Me parece que el nuclear es una energía a contemplar, sin ninguna duda”

Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores, dice en ‘Herrera en COPE’ ante la crisis energética a la que nos estamos enfrentando que “estamos ante una ecuación mundo, la ecuación energética no la podemos resolver en España ni tan siquiera la podemos resolver en Europa. Es una ecuación mundo, y en esa ecuación mundo cuenta mucho o África, ese sur global que llamamos ahora, pero en particular África”.





GAS





Resalta Palacio que la subida del precio del gas no se debe a la guerra en Ucrania, “el gas está a estos precios por un cúmulo de circunstancias entre las cuales no hay que olvidar la decisión europea de salir de todo lo que fueran fósiles que lo que hace es que muchos contratos no se renueven y se mande a los países productores como Argelia o Nigeria la idea de que no deben invertir en la extracción y en la producción porque eso se va a quedar obsoleto mañana porque no se va a comprar más” y destaca que “hay contratos a largo plazo que hemos dejado extinguir y todo eso antes de la guerra”.

Asegura, eso sí, que “sí que vamos a tener el gas caro, francamente”.