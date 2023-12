Ana Obregón se emociona con Carlos Herrera: "No valoramos la vida"

Ana Obregón ha pasado este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Ha explicado por qué el libro que escribió con su hijo se llama 'Chico de las Musarañas'.

"Mi abuela siempre me decía que pensaba mucho en las musarañas. Y mi hijo era igual. Se iba a su mundo. A veces pensaba que tenía los cascos puestos. A veces le hablaba y no me contestaba".

Sobre cómo era la vida de Aless, indica que "desde pequeño, era como si hubiera tenido la premonición de que no viviría mucho. Es algo increíble. Qué niño, desde que tiene 5 años, escribe una nota para leerla al año siguiente en la casa de verano. Cuando encontré las notas siempre decía: 'hasta el año que viene'".