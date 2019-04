Adolfo Suárez Illana: "La frase de Casado es extremadamente suave ante las barbaridades de los proetarras"

Tiempo de lectura: 1



Adolfo Suárez Illana no solo no cree que el presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 28 de abril, Pablo Casado, se extralimitara ayer en las declaraciones sobre Pedro Sánchez al asegurar que "prefiere las manos manchadas de sangre a las manos blancas", sino que incluso considera que esa frase es "extremadamente suave si tenemos en cuenta las barbaridades que han cometido los proetarras sobre todo Otegi. No debemos tener miedo a los calificativos de esta gente.. sinceramente me parece muy suave para lo que esta gente merece".