Abogado de la AVT: “Queremos que se tipifique de manera específica los actos homenajes a los etarras”

Ni el juez ni el ministerio público han observado motivos suficientes para prohibirlos al no haber, en palabras del magistrado, "constancia alguna que permita afirmar (...) que se haya producido o que se vaya a producir delito alguno".

Antonio Guerrero, abogado de la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, explica en ‘Herrera en COPE’ la resolución de estos dos autos que “lo que nos viene a decir es que no se puede hacer una aplicación preventiva del Derecho Penal y, efectivamente, primero habrá que ver qué conductas se desarrollan en este tipo de actos y luego en función de si esas conductas pudieran ser delictivas o no, pues ya actuar.”

Y detalla que “finalmente el delito por enaltecimiento del terrorismo ha tenido un recorrido y la jurisprudencia, tanto el TS como el TC, pues han ido perfilando con mayor nitidez este delito y ahora mismo es necesario que haya un riesgo concreto y que la conducta que se desarrolla en este tipo de actos conlleve unificación a la violencia, si no hubiera estos requisitos no existe este delito, y este auto viene a decir que en este momento no hay indicios de comisión del hecho delictivo y consecuentemente no se prohíben los actos”.

Considera Guerrero que siguen presentando estos escritos solicitando las prohibiciones de este tipo de actos porque “es una llamada de atención al legislado, porque creo que la manera de parar estos actos que en el fondo, a nuestro juicio, lo que hacen es ensalzar a los miembros de ETA”.

“Pretendemos que esto no quede en el olvido y a ver si, de una vez por todas, el legislador tipifica de manera concreta y especifica fuera del delito de enaltecimiento de terrorismo este tipo de actos, porque creo que es la única manera”