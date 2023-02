El Grupo Risa 'desvela' las felicitaciones que ha recibido Carlos Herrera por su boda: "¿Va a haber fiesta?"

Como cada jueves, 'El Grupo Risa', el trío de cómicos formado David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco, ha hecho un resumen de lo sucedido toda esta semana en 'Herrera en COPE'. Como era de esperar, no han podido no mencionar unas de las noticias más populares de estos días: la boda de Carlos Herrera.

Uno de los temas más comentados ha sido la publicación de Carlos Herrera en su cuenta de Instagram. En la imagen que ha publicado en sus redes sociales, el comunicador aparece junto a su mujer, Pepa Gea, el día de su boda. En concreto, en el pie de foto explica que fue tomada el día 5 de diciembre en Nueva York. Además, aprovecha para dar las "gracias" por el "afecto e interés" mostrado en las últimas horas, desde que saliera la noticia de que ambos se habían casado en el mes de diciembre: "Comparto gustosamente con vosotros esta instantánea".

Ante el revuelo, el periodista quiso confirmar en 'Herrera en COPE' que se ha casado con Pepa Gea, pero dejando claro que es "muy discreto", por lo que no ha querido decir más que dar las gracias a sus seres queridos. "Yo he subido a Instagram una foto de mi enlace matrimonial porque estos últimos días los medios de comunicación, a los que agradezco a todos porque han sido muy cariñosos y generosos con nosotros, informaban de este cambio de estado administrativo, de estado civil, que Elche y yo realizamos hace unos días", explicaba.

"Carlos, enhorabuena"

"Empezaban a decir que era un secreto y no, por eso he publicado una fotografía para que todos lo tengan. Es una fotografía que resume todo, que yo soy muy discreto de por sí", aclara Herrera sobre esta publicación, tras repetir su agradecimiento a todos los medios por ser tan "cariñosos" y "respetuosos".

No obstante, sus compañeros no han podido resistirse a trasladarle sus felicitaciones y, por consiguiente, el 'Grupo Risa', manteniendo su estilo: "Carlos, enhorabuena. Estamos muy emocionados todos. Espero transmitir los mensajes de diferentes casas reales". "Enhorabuena Carlos, ya era hora que sentaras la cabeza. Firmado Juan Carlos", comienzan diciendo, fingiendo que han llegado mensajes del rey emérito.

"Felicidades. La precipitación no es buena y tan joven menos. Te seguiré escuchando en Canal Sur. Firmado Máxima Zorreguieta; 'Carlos, felicidades y gracias siempre por tu apoyo y cariño. Mucho Herrera y mucho Betis. Firmado Harry y Meghan'; 'Carlos, ¿Y qué hago yo ahora? Aquí me he quedado, colgada de la brocha'. Firmado: Estefanía de Mónaco; 'Carletes, ¿Va a haber fiesta allí en España? Si eso, avisa. Un abrazo fenómeno'. Firmado: Froilán; '¡Ole! Qué arte, qué duende y qué todo' Firmado: Anthony Kiedis, vocalista de Red Hot Chili Peppers", leen. "Carlos, lo dicho. Que está todo el mundo celebrándolo", dan por finalizadas las felicitaciones.