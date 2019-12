¿Cuántos números tiene en su agenda la productora de "Herrera en COPE"?

No recuerda la última vez que se pudo delante de un micrófono. No le va. De hecho lo odia. Siempre le ha gustado estar detrás, “a la sombra”, como dice ella. Acostumbrada a organizarlo todo, a mandar, a no ser mandada, y pasar desapercibida. Nos ha costado, la hemos perseguido por los pasillos de la emisora, y por fin traemos a nuestro programa a Mº Luisa Núñez, el corazón y el alma de ‘Herrera en COPE’. La que manda, vamos.

Lleva décadas produciendo programas de radio, ha trabajado con comunicadores de tronío y ha estado a la sombra de Herrera más de una década. Nos os perdáis el test a la que le sometemos para que defina a los colaboradores de “Herrera en COPE” ni las anécdotas que cuenta sobre los fósforos que llaman al programa. Porque ella es el filtro de todo.

Nos hemos quedado atónitos cuando nos ha dicho cuántos números de teléfono tiene en su agenda. Para los que sintáis curiosidad, Mª Luisa explica los entresijos del programa. Cómo se hace. Todo.

Hemos conseguido un hito histórico: que hable. Nos temía. Y sí, le hemos sacado un montón de cosas que quiere que borremos de este podcast. Así que ya sabéis, ¡escuchadlo antes de que los borre o envíe a alguien a hacerlo!