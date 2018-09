El Grupo Risa y la petición de las masas

La petición de las masas al Grupo Risa nos ha traído dos momentos únicos. El primero ha sido el gran Anselmo Mancebo cantando por Roxette, "El Parking del Carrefour" y más tarde hemos tenido a Manolete llamando a información internacional para preguntar por un jugador del Málaga.

Anselmo Mancebo ha accedido a la petición de las masas y ha cantado por Roxette, “El Parking del Carrefour”. Algo que todos hemos hecho alguna vez todos: ir a hacer prácticas de conducción con el coche, cuando no tenemos el carnet, con alguien que nos acompañe, al parking del Carrefour; sobre la mítica canción de Roxette, The Look.

ESCUCHA "EL PARKING DEL CARREFOUR"

Después ha venido la hora de la llamada de Manolete a información internacional para preguntar por un jugador de futbol del Malaga. La señorita ha atendido a Manolete con suma paciencia. El mejor momento se ha producido cuando la propia operadora ha ayudado a Manolete a deletrear el nombre que necesitaba comunicar. Lamentablemente, cuando la operadora se ha dispuesto a ofrecerle el número, la llamada se ha cortado.