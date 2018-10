La cuidada estrategia de Pedro Sánchez para catapultar en las encuestas a Vox

Poco a poco se ha ido haciendo hueco en las encuestas electorales. El último sondeo del CIS le otorga un 1,9 por ciento de los sufragios, cinco décimas por encima del PNV. Hablamos de Vox, el partido de Santiago Abascal, que hace apenas unos días logró congregar a más de 10.000 personas en la plaza de toros de Vistalegre y que desde entonces tanto está dando que hablar. Recordemos que esta formación no nació ni con el CIS ni en Vistalegre, ya estuvo a 2000 votos de entrar en las Europeas de 2014.

“Vox no sube en las encuestas hasta que Sánchez no llega al gobierno”

Pero su ascenso tuvo un punto de partida. “Vox no empieza a subir en las encuestas hasta que Sánchez no llega al gobierno”, explica en 'Fin de Semana', Narciso Michavila, sociólogo y presidente de la consultora GAD3. Y en ello parece que tiene mucho que ver su "estrategia de polarización". "En el momento en que la derecha se presente con tres marcas distintas (PP, CS, y Vox) la ley electoral les perjudicará y Sánchez tendrá más opciones de seguir en Moncloa. No le preocupan tanto los restos de Franco como los restos de la ley d'Hondt”.

En este sentido Michavila aventura que tanto el partido de Abascal como el Pacma (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal) “tendrán representante el año que viene en el Parlamento europeo, porque es una única circunscripción y los votos de toda España valen lo mismo”.

Sin embargo en las generales la cosa parece cambiar. “Madrid es el único lugar donde Vox tiene opciones de entrar en el Congreso, en el resto tendría que llegar al 15% de apoyo y eso es imposible. Los 300/400 mil votos que en estos momentos tendría, le darían un único escaño”.

Un escaño crucial ya que le costarían entre 5 o 6 al PP y Cs.

Llegado a este punto ¿cuál es el perfil del votante de Vox? “En un 60% es masculino, con una media de 55 años y en muy buena parte procedente del PP, de Cs, de la abstención y de votar a Vox en elecciones anteriores”.

Por otro lado, en cuanto a las 'andaluzas' Michavila las ve decisivas. "Se va a votar en clave nacional, será la primera cita electoral con Sánchez en la Moncloa y los andaluces lo tendrán en cuenta, siempre teniendo en cuenta que la imagen de Susana Díaz es mejor que la del propio Sánchez”.

“Esta vez el votante andaluz de izquierdas podrá elegir entre Adelante Andalucía (coalición de Podemos con Izquierda Unida) y el PSOE, mientras que la derecha o centro-derecha tendrá que elegir entre PP, Cs y Vox. “Por eso la operación de Sánchez de excitar el voto de Vox le puede salir bastante bien”, ha insistido.

En cuanto a las generales advierte lo normal es que PSOE sea la fuerza más votada ya que "ha recuperado mucho voto de Podemos, sin embargo ambos estarán lejos de las mayorías absolutas". Un panorama en el que nuevamente los partidos nacionalistas parece que tendrán la última palabra.