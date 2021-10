‘Viajar es un placer’: Toscana, más allá de los tópicos y de la pasta

Conforme mejoran los datos sanitarios crecen las ganas de viajar y de ver otros países. Y uno de los destinos favoritos, por su cercanía y por lo que nos une con ellos, es Italia. Dentro de Italia hay una zona especialmente bonita y que no pasa desapercibida para nadie: la Toscana. Nos vamos allí de la mano de un experto en viajes como es Pedro Madera, historiador, periodista y viajero incansable, que recomienda en Fin de Semana con Cristina ir allí: “Ahora después de lo pasado es el sitio idílico, todos los tópicos y grandes personajes son de la Toscana”.

Madera no lo duda: “Lo primero sus cuatro o cinco grandes ciudades: Florencia, Siena, Pisa, Luca y Livorno. Es el sueño de todo, el valor añadido. No sé por qué pero detrás de toda la cultura italiana están todos los tópicos, como la vespa. No han descubierto el aluminio cutre en las ventanas ni la bañera para dar de beber a las vacas. Es el placer del buen gusto, y eso se refleja en muchos detalles del arte y arquitectura, así como grandes marcas”.

Para moverse por dentro, Pedro recomienda el coche “aunque entre esas cuatro grandes ciudades el tráfico de buses es asequible y lo recomiendo antes que el tren. De todas formas se puede ir en coche desde España en ferry, que son 16-17 horas y es asequible”.

Si uno dice Italia, seguramente piense en la pasta, ¡sí pero no! Porque, como dice Madera, “el tópico es un problema porque su cocina aporta muchos otros ingredientes como el plato más típico de Florencia, que es el bocadillo de cayos, también la carne a la Fiorentina, es maravilloso, con ese aceite de la zona más un poco de orégano, nunca frita, a la brasa”.

Y para beber, por supuesto, hay vinos maravillosos, como el “fenómeno interesante” de los “supratoscanos”: “Se mantienen fuera de la denominación de origen y son vinos muy de viñedos antiguos”, explica el experto en viajes.

Si en lugar de llevarnos algo a la tripa queremos llevarnos algo a las manos para leer, Pedro Madera recomienda dos libros: “’Una Habitación con vistas’ de E.M. Forster, que además tiene un película maravillosa; y ‘La Agonía y el Éxtasis’ de Irving Stone”.

Para finalizar, Madera no deja puntada sin hilo: “Recomiendo las islas de Toscana, son maravillosas y no va casi nadie. Llenas de mitología, se pueden recorrer en barquito de isla a isla, menos concurridas que Capri”.