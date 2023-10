Una vecina de Vigo llama a la radio, se queja de lo que hace el alcalde y avisa de que irá a juicio

Puede que lo hayas notado en estos días en tu ciudad, y es que, aunque estemos en octubre, la Navidad ya se siente y se nota que cada vez está más cerca. Y no lo decimos por las bajas temperaturas, que también, sino porque son muchas las ciudades españolas las que están poniendo sus luces y preparándolo todo para encenderlas el mes que viene.

Y aunque muchas ciudades con impresionantes, no tiene ni punto de comparación Vigo, ciudad que su alcalde, Abel Caballero, se ha empeñado en convertir en referente de la Navidad en España y en el mundo.

Tanto, que tiene preparadas miles de luces, un árbol de Navidad de 40 metros (el más grande del mundo) y todo un parque de atracciones en torno a la Navidad en el centro de la ciudad. Y aunque son muchos los que aman esta decoración, hay tantos otros que no lo ven tan claro. Así lo contaba una vecina en 'Fin de Semana'.

La queja de los vecinos en Vigo

Ella se llama Alba Novoa y está en la Asociación Zona Centro de vecinos en Vigo, que no pueden entender cómo el ayuntamiento ha instalado las luces y todo ese parque de atracciones desde el 12 de septiembre. Y no es que sean el Grinch o no les guste la Navidad, sino que les molesta en su día a día. Aquí puedes escuchar su queja:

Audio





"Nuestro barrio se convierte en un botellón y parque de atracciones durante dos meses, atracciones en el centro y un mercadillo, cosas que no tienen que ver con la Navidad, y se instala una noria gigante y todo tipo de atracciones, funcionando todos los días por la tarde y fines de semana, nos colocan altavoces con villancicos a metros de nuestras casas, y toda la gente que pasea sin restricción" empezaba diciendo Alba.

Y es que no pueden estar más molestos con el ruido y con todo lo que entraña esta atracción en pleno centro, porque, como dice, en el centro viven personas vulnerables, niños, ancianos y personas con movilidad reducida. "No garantizan el acceso al centro de Vigo y se colapsa la ciudad, eso estamos defendiendo" decía.

"Por las mañanas nos encontremos invasión de gaviotas, palomas y ratas, hay problema de sanidad y seguridad, de ambiente y convivencia, los que vivimos y trabajamos aquí todos los días se nos somete a una tortura, hay mucha falta de empatía" decía.

Es tal la desesperación, que no descarta ir por la vía judicial, en la que ya están inmersos. Y es que, durante dos meses, están en un sinvivir.

La llamada de una oyente de COPE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Paloma llamaba emocionada a la radio porque tiene una historia detrás de lo más emocionante. Y es que decía que la historia que más le ha marcado en toda su vida ha sido la suya propia. Dice que ahora es viuda, pero que, cuando su hija era pequeña, para entretenerla su marido le contaba un cuento inventado.

"Era un cuento sobre dos pavos, uno se llamaba Manolo y otro Gustavo. Cuando la llevamos por primera vez al zoo y vio a aquel animal andando, le preguntó a su padre: 'papá, ¿eso qué es?' Y dijo 'eso es un pavo. Y empezó a gritar: '¡Manolo! ¿Dónde has dejado a Gustavo?' Y eso fue muy emotivo" comenzaba diciendo.





Y aunque dice que guarda con especial cariño ese momento, lo "verdaderamente emotivo" fue lo que ocurrió años después, justo antes de que su marido falleciera.

"Encontramos entre sus escritos un cuento que se lo había dedicado a la niña para que, el día que no estuviera, lo mantuviese siempre para contárselo a sus hijos. Y eso fue como... Bueno, el programa está siendo muy emotivo" decía entre lágrimas Paloma. ¡Qué historia tan bonita!