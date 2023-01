El gazapo en 'El Grinch' del que no nos habíamos dado cuenta durante veinte años y que se acaba de hacer viral

Tanto si eres amante del cine como si no, seguro que hay una lista de películas icónicas que conoces y que incluso has visto en más de una ocasión. Y, por supuesto, esas películas navideñas no podían faltar en esa lista de películas que todos deberíamos de ver alguna vez en la vida.

Love Actually, Qué Bello es Vivir o El Grinch son algunas de esas que, si no has visto, tienes que ver durante esta época del año. Porque sí, nos enseñan a tener mucha esperanza y a vivir la Navidad de mejor forma. Y es esta última película, El Grinch, es una de esas que ha marcado toda una generación y que nos decubrieron a Jim Carrey como uno de los mejores actores cómicos de los últimos tiempos.

Y es que la película del año 2000 llenó las salas de cine de Estados Unidos y del mundo, y ganó unos cuantos premios que son, por lo general, difíciles de ganar: un Óscar, un BAFTA, y un premio Saturn, entre otros galardones. Es una de las más vistas, especialmente durante Navidad, y mucha gente quiere analizarla con lupa.

Por eso, que no te extrañe que muchos de esos fans hayan descubierto algunos fallos y gazapos en la icónica película y alguno de ellos te va a dejar con la boca abierta. Porque sí, muchas veces los pasamos por alto pero evidencian que hay muchas cosas que a los productores, guionistas y actores que se les pasan por el duro trabajo que hay detrás.

Y con esta premisa, una usuaria de TikTok se ha dedicado a revelar al resto de usuarios lo que ha descubierto en su película favorita, un gazapo que durante más de veinte años hemos pasado por alto pero que, en realidad, evidencia que hay un fallo. Y es en una escena en concreto, en donde vemos a El Grinch con colores de ojos distintos.

Y es que normalmente Jim Carrey usaba unas lentillas verdosas y blancas para encarnar al personaje, pero, en esta escena en concreto, se olvidó de poner estas lentillas y se pueden apreciar sus ojos tal y como son: marrones y sin ningún tipo de efectos especiales. Un error que se ha vuelto viral en las redes sociales y que ha dejado al descubierto otros tantos que tenía la película y del que no nos habíamos dado cuenta.

Unos gazapos históricos

Ni los espartanos iban casi desnudos, ni la guerra de Troya comenzó por un ataque de cuernos, ni los romanos utilizaban el pulgar para decidir la vida o la muerte de un gladiador. “Grandes batallas de la pantalla” de Guillermo Díaz desvela los gazapos históricos de las películas de Hollywood.

En el imaginario popular ha quedado la imagen de los espartanos luchando con capa y taparrabos y mostrando el torso desnudo reluciente. Es el soldado, el Leonidas, que nos pintó en su película “300” Zack Snyder en 2004. Nada más lejos de la realidad. Guillermo Díaz nos cuenta en su libro que “esos torsos tan magníficos y embadurnados en aceite no existían en aquella época porque la gente comía mal y no se habían inventado los aparatos de fitness que tenemos ahora”.

Además “luchaban contra un ejército de arqueros y nadie lo hace desnudo. Los espartanos eran valientes, pero no eran tontos”. Es una de los gazapos históricos que en aras del arte nos han dejado las grandes producciones de Hollywood que el diputado de Ciudadanos desmonta en su libro “grandes batallas de la pantalla”.