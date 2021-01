"Una rama ha destrozado la chabola en la que vivía, no podía imaginar este temporal"

Julián Pinto es un mendigo que ha pasado la nevada en una chabola en Madrid que tuvo que abandonar al caer la rama de un árbol y en Fin de Semana con Cristina hemos seguido su caso.

Julián no puede acceder a su ropa ni a sus objetos por culpa de la nieve acumulada, pero al menos está a salvo: “Una nochecita tremenda, dímelo a mí… yo nunca había pasado algo parecido a esto. Tengo una tienda de campaña y una cama con colchón y, si hace frío, dos mantas y así estoy calentito y puedo dormir bien pero no podía imaginarme lo que se venía encima”.

“Cuando me acosté me hice un caldito para entrar en calor, pero entonces empecé a oír ruidos raros, crujidos por todos los lados y entendí que el peso de la nieve iba a hundir el pino bajo el que duermo, que es muy grande”, cuenta Julián, “crujían las ramas, me salí, con el frío que hacía, pero el peligro de que me cayera una rama era muy grande, además la que se rompió era de 25 cm de diámetro. He tenido suerte de que no me cayera tal cual porque te cae una encima y te manda al otro barrio”.

“Ahora para salir de allí casi me muero… lo de las películas que va la gente andando kilómetros y kilómetros en la nieve… no. Son unos 200 metros y me llega la nieve a la cintura”, relata él. “He conseguido llegar al OpenCor más cercano, pero en unos minutos te congelas, menos mal que tengo café. Y no podemos salir, no se puede andar por la nieve, pero estoy bien”.

“No me gusta ser una carga a los demás ni molestar a nadie, es mi manera de ser”, finaliza Julián para explicar por qué no aceptó ayuda externa.