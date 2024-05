El truco "infalible" que da Begoña Pérez para hacer tu cambio de armario: "Una hoja de laurel"

El verano ya acecha, con el mes de junio a punto de empezar, y esto se refleja en muchas cosas. Como, por ejemplo, la ropa. El aumento de las temperaturas se va notando, y de hecho, varias comunidades autónomas han presentado este fin de semana mucho más calor que en otras fechas de mayo.

Y con ello, lo que llega también es el cambio de ropa. El cambio de armario. Pasamos de lo largo a lo corto, de la chaqueta gruesa a una no tan gruesa o, dependiendo de dónde vivas, de dejar todo lo que no sean las camisas o camisetas guardadas en el armario hasta septiembre u octubre.

Este proceso no es tan fácil, pero una persona que sabe mucho de este asunto es Begoña Pérez, la 'Ordenatriz' y autora de 'Limpieza, orden y felicidad: Pequeños trucos para solucionar grandes desastres', que charló al respecto con Cristina López Schlichting en Fin de Semana. Y da un truco inflalible para ello.

¿Cuándo hay que hacer el cambio de armario? ¿De una vez o por partes?

Para Begoña Pérez, lo mejor es hacer este cambio de armario en un día en el que estemos tranquilos, como puede ser en fin de semana o cuando tengamos libre. Y sobre todo, advierte de un asunto: no nos pueden distraer para nada en unas horas, porque sino, se nos pasa.

PK4413 Moder walk-in closet at home

"El momento ideal es el que podamos. Igual a ti en fin de semana no te viene bien, pero que sea el día en el que estés medianamente descansada. Decir, he quedado conmiga misma y que no me moleste nadie para las siguientes horas. Parece una tontería, pero la distracción afecta y mucho. No son decisiones menores", explica.

Asimismo, reconoce que ella lo hace "cuánto antes" por la gran pereza que le da y, además, aconseja hacerlo por partes: "El cambio de armario es mejor por partes. Yo vivo en Madrid, por lo que la radicalidad no entra mucho. En abril hay días seguidos con 20 grados y luego frío. España es muy rica del norte al sur, pero es mucho mejor poco a poco. Porque no es lo mismo quitarse un jerséi de cuello vuelto en abril, pero sigo andando en manga larga. Poco a poco. Esa manta de sofá... hay que ver lo global de la casa"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La llegada del verano suele ser un momento importante para el cambio de armario



El truco que tiene Begoña Pérez para el cambio de armario

Además, la 'Ordenatriz' añade un truco que ella siempre hace cuando hacemos el cambio de armario: dejar las ropas lo más limpias posible cuando las metemos en el armario. Sobre todo, porque meses después nos podemos encontrar con una sorpresa desagradable.

"Lo tenemos que tener limpio. Primero por higiene normal. Y luego porque esas manchas que no salen se incrustan con el paso del tiempo. Y luego esas manchas amarillas se quedan, como las manchas de grasa. La gente no lo guarda sucio, pero puede ser que luego esté oxidada", señala.

Las hojas de laurel son muy recomendables para muchas cosas

Pero no sólo eso. La escritora añade también la importancia de empezar siempre por la ropa más gorda... y lavarla con una hoja de laurel. Por muchos motivos, como el buen olor que deja. "Empezamos siempre por lo más gordo. Lavamos por separado, vemos las etiquetas y luego tener un poco de técnica. Pluma, lana... siempre renovamos. Y laurel. Ni huele ni mancha. Y evita la polilla" , explica.