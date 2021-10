“En Gran Bretaña no hay pavos para Navidad”

“Es el ‘Brexit’, pero nadie lo pronuncia”, Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Reino Unido e Irlanda, lo tiene claro y así lo cuenta en Fin de Semana con Cristina sobre por qué Reino Unido está sufriendo una crisis de suministros: “El gobierno sigue diciendo que es mitad virus mitad crisis global, nadie se atreve a echarle la culpa a la durísima política de inmigración. Mañana hay 200 militares preparados para salir a las calles y veremos a los militares y camiones cisterna del ejército inglés. Aun así siguen y la culpa es de todos menos del ‘Brexit’”.

Paloma también relata que “si paseas por Londres, solo encuentras carteles de ‘hiring’, se busca/contrata, sobre todo labores que antes hacían los extranjeros, y eso es porque faltan dos millones de trabajadores. Con el virus muchos se han ido y no vuelven. Ahora es como en EEUU todos saben que para ir allí necesitas ‘Green card’ o visado, que te lo dan si vas a la universidad o eres corresponsal. Eso es lo que quieren y lo que tienen. Y claro, están aterrados”.

Y, aun así, Paloma asegura que “no se están rasgando las vestiduras”: “Al menos en público no. Hay orgullo patrio, parte de esa resiliencia, hay que esperar a ver cuál es el momento en que dicen ‘nos equivocamos’, aún no lo he escuchado. Los que votaban quedarse psicológicamente están en el ‘tenemos que salir adelante’, a la vez una virtud”.

En otro orden de cosas y desengrasando, ha sido noticia la imagen de un dron grabando lo que parece ser un nuevo avistamiento del monstruo del Lago Ness, sobre lo que Paloma asegura que “hay que ser muy escocés para entender esto”: “Es la última, la más novedosa. Él dice que no se dio cuenta de nada, que estaba filmando, lo colgó y los seguidores lo vieron y dijeron ‘qué es eso’. Y entonces mil teorías. Buceando en la historia, este año hay al menos otros cinco que lo han grabado, y una sexta potencial no confirmada. Es una historia fascinante, es una noria. Todos los años hay gente que lo ve y sale en periódicos no muy serios”.

Realidad o ficción, lo cierto es que este lago y este supuesto monstruo es una mina para el turismo: “Genera 25 millones de libras al año, y de hecho tienes una vuelta en barco con sónar y radar para que explores el agua y puedas verificar tú mismo si está o no”, finaliza Paloma.