"En la tierra de Jesús, desde hace casi seis meses, muchas madres pierden a sus hijos, como María"

Sábado, 30 de marzo. Te saluda Beatriz Pérez Otín… junto a todo el equipo de Cristina López Schlichting. Si te apetece, te invito a que te quedes con nosotros, en otra fantástica mañana de fin de semana en la que queremos acompañarte, entretenerte, inspirarte… Estés o no de vacaciones… te haya pillado o no la lluvia.

Una lluvia, por cierto, que nos deja la borrasca Nélson y de la que es muy difícil escaparse. De una manera y otra, nos afecta, aunque el peor saldo son las cuatro personas fallecidas por caídas al mar en medio del fuerte oleaje, dos en Asturias y otros dos en Cataluña.

Hemos tenido también y tenemos muchas incidencias en toda España, como carreteras cortadas y ríos desbordados, y la suspensión de algunas de las procesiones más esperadas y tradicionales en estas fechas, como son la del Gran Poder, la Macarena o la Madrugá de Sevilla…

En este caso, hacía ¡¡¡13 años!!! que la lluvia no impedía que salieran a la calle las hermandades de la Madrugá sevillana y este jueves ocurrió. Sólo en dos ocasiones no lo había hecho previamente. En 2011 y en 1933. Veremos si esta lluvia afecta también a dos de las procesiones que salen esta mañana de sábado Santo y a las que nos vamos a unir dentro de un rato: la de la Hermandad del Sol en Sevilla y la de procesión de la Soledad en Zaragoza.

De momento, lo que te puedo decir es que se esperan precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia y del Sistema Central y en Andalucía. Intervalos de viento fuerte y rachas muy fuertes en la mitad sur del litoral mediterráneo peninsular y Canarias. En una hora, con Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, ampliaremos esta información, pero mientras…

¿Cómo ha afectado y afecta la lluvia al turismo de Semana Santa? Pues las previsiones de ocupación eran del 70%, pero a última hora se han cancelado muchas reservas.

Una lluvia que sí ha deslucido la Semana Santa, pero hay que poner el foco en que nos beneficia mucho - si lo piensas - especialmente a comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña y la zona del levante, donde hay un problema importante con las restricciones de agua.

Hoy es Sábado Santo, hoy los cristianos recordamos el dolor de una madre ante la pérdida de un hijo. ¿Acaso hay un dolor más grande que éste? Hoy solo nos ilumina la esperanza de la Resurrección, que llegará mañana.

Abro el periódico y lo primero que veo son unos ojos que me atraviesan el alma. Los ojos rojos, de tanto llorar, de un niño que apenas debe tener diez años. Su mano sucia se extiende hacia el objetivo de la cámara, su boca, con una mueca torcida, emite gritos de auxilio que traspasan el papel de la prensa. Junto a él, cuatro manos anónimas, también de niños, sucias, tendidas hacia adelante con la esperanza de recibir algo de comida. Son los niños del campo de refugiados de Jabalia, en Gaza. Son hijos de otras madres que lloran frustradas por no poder darles de comer…, que ven cómo muchos de ellos, desnutridos, sobreviven a las bombas, pero no al hambre.

Hoy, sábado Santo, miramos una vez a Tierra Santa, donde - parece mentira - desde hace seis meses, hay una guerra.

Una más. La llaman, para justificarla…, la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas, pero ya, ni la ONU, que ha pedido una vez más un “alto al fuego” esta semana, se lo cree. Ni EEUU, aliado natural de Israel, la apoya ciegamente al ver las dificultades que el país gobernado por Netanyahu, pone para que llegue la ayuda humanitaria.

Y en medio del caos, la desolación y el abandono…, el barco español, “Open arms”, que intenta llegar a Gaza para acercar ayuda humanitaria.

Es Oscar Camps fundador de esta ONG desde el puerto de Chipre, donde comienza el corredor humanitario por mar, que se abrió hace dos semanas. “Un corredor inacabado”, como le ha contado Camps a Fernando de Haro en La Tarde, en el que hay un puerto de salida pero no de llegada, ya que no se pueden acercar a la playa.

Antes de que empezara la guerra, entraban en Gaza unos 500 camiones de Ayuda Humanitaria. Naciones Unidas ya ha dicho que la mitad de la población está en riesgo de sufrir hambruna, por eso, aunque sea poca la ayuda que llega en este barco, Oscar Camps sigue arriesgando su seguridad y la de su equipo…

Un grano de arena en la playa que se multiplica gracias a las cocinas de World Central Kitchen, del chef español, José Andres. 60 cocinas distribuidas por la franja de Gaza, que convierten las 200 toneladas de comida que lleva el barco de Openarms en 600.000 comidas.

Hoy, en estos primeros minutos de “Fin de Semana” he querido mirar a la tierra de Jesús, a Tierra Santa, donde desde hace casi seis meses, son muchas las madres que, igual que María, madre, pierden a sus hijos y con ellos… el futuro de un pueblo: el palestino.

Y volvemos a casa a pesar del mal tiempo, sois muchos los que quizá nos escuchéis desde vuestro lugar de vacaciones. Sí, habréis tenido que adaptar el viaje a la lluvia y el frío, pero también habéis podido contemplar cómo la primavera se abre paso con la floración en nuestros campos. Esta Semana Santa nos encontramos, más allá del turismo religioso, con otro tipo de turismo, quizá menos conocido, pero que empieza a despertar… El turismo de floración.

