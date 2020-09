Tiene 32 años, aparenta 12 y nadie sabe por qué: así es el síndrome X

Hoy en Fin de Semana se estudia el misterio de un niño que no envejece. Hace 20 años, cuando tenía 12, le comentaron que no iba a cambiar físicamente. Se iba a quedar congelado en una edad muy temprana. Es el síndrome X. Nos lo ha contado Ricardo Marquina, corresponsal de COPE en Europa del Este.

Denis Vashurin se ha hecho muy famoso con el paso del tiempo. 32 años y aparenta 12. “Un famoso blogero ruso, se acercó a esta zona lejana de Rusia. Este señor, en su treintena, no lo ve como algo negativo. La gente no ve a un hombre adulto, si no que ven a una madre y a su hijo”. Es un caso muy parecido al caso de Benjamin Button.

“Suele coger su coche en su ciudad y allí ya le conocen. Pero en cuanto sale de esa ciudad, la gente no se cree que tenga la edad que tiene, sino que piensan que es un chico joven que está conduciendo un coche” comenta el corresponsal. “No tiene un nombre médico para su enfermedad, ha tenido que vivir en esta situación durante años, eso sí, lo hace con total estoicidad”.

Tiene novia, y de ella comenta “que es una chica de su pueblo. Tienen una relación muy especial, a ella la conoce desde que son pequeños y dice que, si no se hubiese dado esta situación, no habría sido posible haberse enamorado”.

También tiene sus aficiones, tan normales “como cazar o pescar”. De hecho, “tiene todo su perfil de Facebook con las imágenes típicas de todo ciudadano medio ruso, en las que sale con pescados o presas terrestres grandes” ha comentado el corresponsal.

