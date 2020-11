El terrible presagio de Carlos del Amor de TVE sobre un nuevo confinamiento en casa: “Ojalá que no”

El periodista de TVE, Carlos del Amor, conocido por sus cierres de informativos durante la primera ola de la pandemia del coronavirus, ha lanzado este domingo un terrible presagio de cara a un nuevo confinamiento domiciliario en nuestro país. Una posibilidad que ondea en el horizonte y sobre lo que le ha preguntado la presentadora del programa, Cristina López Schlichting, que también hacía su propia predicción durante el editorial de este sábado en Fin de Semana de COPE.

Y es que la fecha para un futuro confinamiento parece algo inevitable tanto si escuchamos a los expertos que han hablado sobre el tema en los medios de comunicación o si atendemos a los ejemplos de otros países. Reino Unido anunció este sábado que se confinaría durante, al menos, un mes. De igual manera, el doctor César Carballo se atrevía este sábado en ‘La Sexta Noche’ a poner fecha: en 20 días estaría confinada.

El presagio de Carlos del Amor a Cristina

Antes de despedir una entrevista sobre los referentes culturales del periodista, sobre Dalí y sobre el diario que le ha lanzado a la fama en los últimos meses, Cristina López Schlichting preguntaba a Del Amor por un nuevo confinamiento. En ese momento, aunque el periodista de TVE se intentaba mantener optimista, ha terminado por lanzar el peor de los presagios.

Sobre su diario del confinamiento responde: “Ojalá que no lo tenga que hacer, ojalá que no se dé el caso. Ojalá que…”, respondía el reportero que, en ese momento de duda cambia de parecer ante lo inevitable: “Es que no parece, si es que parece que vamos directos al salón de nuestras casas, va a ser el próximo viaje”.

¿Hará Carlos Del Amor un nuevo diario de confinamiento?

“Para despedirnos de Carlos del Amor hay que desear que, si nos vuelven confinar, al menos digo que va a haber un nuevo diario para irnos a la cama con menos desasosiego”, le comentaba Cristina López Schlichting este domingo al periodista. Y es que, concretamente, muchos estamos pendientes de si Del Amor nos deleitará con un nuevo diario al terminar los informativos de TVE.

La respuesta, por desgracia, no terminaba de consolarnos del todo y asegura que tendrá que comentarlo en la redacción del ente público: “Lo consultaré mañana cuando llegue a la redacción”, respondía.