Súmate al matrimonio virtual, la solución japonesa para los problemas afectivos

Hatsune Miku es una de las cantantes virtuales más conocidas de Japón. No existe una persona física que cante, tan solo un dibujo al estilo animé, con coletas, grandes ojos azules y curvas imposibles, de la que se enamoró en su momento Akihiko Kondo y, aunque parezca mentira, con quien decidió casarse en noviembre de 2018 por la cifra de 16.000 euros con 40 invitados. Su familia decidió no ir al evento dado que no aprobaban la relación.

Todo ha acabado, el matrimonio ha durado un año y lo que ha acabado con él no han sido las discusiones, los ronquidos ni una infidelidad. Una actualización de Software, a la que todos los dispositivos electrónicos están atados, ha acabado con el holograma.

A un año de celebrarse la boda, Akihiko Kondo ha enviudado. Lo bueno es que esa misma actualización va a conseguir la resurrección de su matrimonio y de su mujer, porque la empresa que en su momento entregó el holograma a este ciudadano japonés, ahora le va entregar una versión nueva y mejorada, una actualización, como si de un móvil se tratase.

Viene de la mano de este tema los peligros de los nuevos juguetes electrónicos. Como ha comentado Stella Luna, experta en ciberseguridad, “el juguete hay que verlo como un dispositivo más, como una tablet o un móvil. Es un aparato intelegente más, que pertenece a ese amplio catálogo de el internet de las cosas, con todas las virtudes y defectos que pueda tener cualquier otro”.

¿Qué peligros puede entrañar? La CEO de Pentaquark ha querido poner ejemplos claros como “un hacker que habla a través del robot, engaña a nuestro hijo y le dice que habla la puerta de casa para dejarle entrar, cámaras escondidas o conexiones a internet y el Wifi de nuestra casa que pueden poner en riesgo nuestra privacidad”

Las soluciones son fáciles y nos las explica Stella Luna: “Primero, dejar el juguete apagado, nada de modos reposo, segundo, cambiar las contraseñas de los jugutes; tercero, no conectarlos a ninguna Wifi extraña ni a ningún Bluetooth sin comprobar las condiciones que nos pide el aparato. Como siempre, ser muy prudentes”.