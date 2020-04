Soraya Arnelas: “En este disco me desnudo, cuento cómo mi abuela acabó en la cácel”

Soraya Arnelas no necesita presentación. Operación Triunfo, Eurovisión y ahora 6 discos publicados nos da para situarla en el panorama artístico español. Una mujer joven con una hija de tres años que hoy ha sido testigo de primera mano de las medidas de desescalada del Gobierno. “Estoy viviendo la primera salida de los niños. Estoy ahora mismo en la calle con mi hija, utilizando el permiso del gobierno y tomando las medidas adecuadas. Va embelesada con las flores, porque llevando tanto tiempo encerrada en casa y justo ahora que está descubriendo el mundo, imagínate” comenta la cantante. “Mi hija ha tenido crisis de histeria, con tres años se ha dado cuenta de la situación perfectamente. Parece que lo han llevado mejor algunos niños, pero otros, como Manuela, lo han pasado fatal. Es una niña muy nerviosa y se ha puesto enferma en un par de ocasiones, con ansiedad…”

No es el mejor momento para publicar un nuevo disco porque “los conciertos ya no se van a poder llevar a cabo, pero creemos que en estos momentos la gente necesita compañía, no es el mejor momento para sacar el álbum, pero entendemos que a la gente le apetece despistarse con otras cosas. Por eso lo hemos sacado” ha comentado la cantante.

Hace un inciso para hablar sobre lo que nos podemos esperar de este nuevo álbum: “Me propuse hacer letras que tuvieran un fundamento, que expresaran muy bien lo que yo estaba sintiendo en esos momentos. Mi vida ha dado un vuelco en solo tres años y con este disco y con la maternidad me siento mucho más optimista. Luces y sombras salió con el tema “Ahora viene lo bueno” que se ajusta mucho a lo que hemos vivido, con las prisas y sin darnos cuenta de nada. En este paseo de nada, que es solo media hora, me he dado cuenta de que la gente está cambiando, la gente te saluda, desde la calle, desde los balcones. Creo que esto nos va a cambiar.

Esta nueva publicación se centra en Soraya como no la habíamos conocido: “Casi todo el disco son capítulos personales. En otro momento de mi carrera nunca hubiese decidido sacar un rezo. Una de las canciones del disco, “Mi Guardián”, hace referencia a cuando mi madre me metía en la cama y me rezaba el “Ángel de la Guarda. En un momento de mi vida quise darle las gracias a los ángeles de la guarda, por todo lo que me ha enseñado mi madre y porque ahora se lo rezo yo a mi hija. Esto es porque ha habido un cambio en mi vida”.

“En este álbum cuento cosas de mi familia, cómo a mi abuela la apartan del cuidado de sus hijos cuando la meten en la cárcel. Cómo su familia se olvidó de ella, ignoraban sus cartas mientras ella estaba en una cárcel en Marruecos y a sus hijos les dijeron que les había abandonado. Yo sentía que de alguna manera no volvió nunca más porque en aquellos pueblos tan pequeños y con el carácter de mi abuela no podía volver. La canción se llama “Mi promesa” ha comentado la cantante.

Es un disco tan personal que incluso ha colaborado su propia hija, Manuela, en la canción “Contaré hasta diez”. Comenta Soraya “que es un recuerdo para siempre, que pueda estar conmigo en la misma canción. El hecho no ya de que participe, sino el momento en el que sea mayor que se escuche y que escuche a su madre y se acuerde de ella” ha dicho entre risas Soraya.

“De todo esto tenemos que sacar conclusiones, tenemos que tener un voto de fe porque dudamos de lo que podemos llegar a ser, pero cuando el ser humano se lo propone, es lo mejor” ha terminado la artista.