¿Son las anestesias seguras en nuestras mascotas?

Como cada sábado, Fin de Semana dedica un espacio a los animales en el que los oyentes pueden enviar sus dudas y cuestiones al 666 55 40 00.

A menudo, cuando el veterinario te indica que tu mascota debe ser sometida a un proceso quirúrgico, es normal que surjan dudas: ¿cómo será el proceso? ¿La anestesia será segura? Nuestro especialista, Rafael Estaban contesta: “La anestesia general es esencial para llevar a cabo ciertos procedimientos médicos que de otra manera serían imposibles o extremadamente dolorosos. Durante la anestesia, los veterinarios y técnicos monitorean continuamente las constantes vitales de la mascota. Además, con los últimos avances tecnológicos han hecho que la anestesia general sea mucho más segura que antes”.

Por otra parte, ahora que llegan las vacaciones, surge otro problema en el que los dueños deciden abandonar a sus mascotas y las calles se llenan de animales callejeros: ¿qué se debería hacer? ¿A qué problemas se enfrentan? Rafael Esteban responde: “El abandono de gatos y perros presenta una serie de problemas significativos que incluyen la falta de alimentación y agua, riesgos graves de salud debido a enfermedades y heridas no tratadas, reproducción descontrolada que conduce a la superpoblación, exposición a peligros en las calles como accidentes y maltrato, etc. Por tanto, adoptar perros y gatos no solo es un acto de compasión hacia un animal necesitado, sino que también trae consigo una serie de beneficios significativos tanto para la mascota como para el adoptante”.