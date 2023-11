¿Sigues recibiendo llamadas comerciales? El sencillo truco que puedes hacer para que dejen de molestarte

Es posible que antes de hacerte la pregunta ya sepamos la respuesta: ¿sigues recibiendo llamadas comerciales? Tanto tú como cientos de miles de españoles siguen lidiando con esto pese a la Ley General de Telecomunicaciones, que entró en vigor hace algunos meses, y por la que se prohíben este tipo de llamadas. Han pasado cinco meses desde entonces, pero, lamentablemente, seguimos recibiendo esas molestas llamadas en nuestros teléfonos móviles.

Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)y en 'Fin de Semana' ha apuntado que, lamentablemente, esta ley va a tener efectos "poco a poco". Según una reciente encuesta publicada por la propia OCU, y tras preguntar a más de 1600 consumidores españoles, el 90% de ellos siguen recibiendo llamadas comerciales no solicitadas a lo largo del último mes. "La Ley ha tenido poca efectividad de principio y molesta cada vez más a los ciudadanos", ha señalado. Además, un 24% de estos consumidores "ha recibido más de 10 llamadas en el último mes", ha apuntado. Todas ellas, "no solicitadas".





¿Qué podemos hacer los españoles para evitar recibir este tipo de llamadas comerciales?

Lo cierto es que García ha arrojado luz este sábado sobre algunos asuntos que podrían sernos útiles para evitar recibir estas molestas llamadas. En primer lugar, ha señalado dos motivos por los que aún hay empresas y compañías que llevan a cabo este procedimiento. La primera de ellas es que los consumidores, de algún modo, hemos dado nuestro consentimiento para recibirlas. Eso sí, sin ser conscientes de ello.

"¿Cómo nos han engañado? De forma un poco legal, sibilina. Muchas veces cuando aceptamos condiciones generales en Internet, navegamos por cualquier cosa o compramos cualquier cosa, no leemos esa inmensa letra pequeña donde seguramente esté nuestra autorización a recibir ofertas comerciales", ha explicado el experto. Todo ello, por supuesto, sin hablar explícitamente de "llamadas comerciales". Y es ahí, en ese punto, donde "están obteniendo ese consentimiento".

Otras empresas, sin embargo, directamente se saltan la ley. "Estas que, además, tratan de engañar a los consumidores con eso del timo de la doble llamada", ha señalado.

Así las cosas, el portavoz de la OCU ha apuntadoque las compañías y sectores que más recurren a esta técnica son las de telefonía y energía. Entonces te preguntarás: ¿y qué debería hacer la Agencia de Protección de Datos? Según el experto, "hacer inspecciones, ir a controlar a estos dos sectores y se reduciría prácticamente el 70 u 80% de las llamadas".

García ha señalado qué deberíamos hacer para evitar recibirlas. En primer lugar, de cara a evitar dar nuestro consentimiento, ha pedido reaccionar y "ser más activos", ya que "cuando entramos en Internet y aceptamos algo que suele ser gratis, hay que tener la preocupación de si estamos autorizando a recibir esas ofertas comerciales". Por otro lado, y en el caso de recibir cualquier tipo de llamada, ha recordado que el consumidor puede "ejercer su derecho a oposición del uso de los datos, por teléfono podemos pedir que no nos llame y nos tienen que dejar constancia de esa petición, y muchas veces no lo sabemos".





Para esto recomienda "que se identifique a la empresa y luego de pedirlo por escrito, que es la forma en la que nos garantizamos que no van a utilizar nuestros datos". Finalmente, se ha referido a la Lista Robinson, una herramienta con la que cuenta el usuario para dar sus datos y, al constar en ella, evita que las empresas le llamen.

"Las empresas responsables, antes de llamar, consultan esa lista", ha asegurado. No obstante, hay consumidores que también se quejan de que, pese a constar en ella, reciben igualmente llamadas. "Es una forma de autorregulación voluntaria y siguen recibiendo llamadas, porque a las empresas incumplidoras les da igual y no la consultan. Sí es efectiva, pero no es de absoluta garantía porque las empresas siguen saltándose la Ley", ha concluido.