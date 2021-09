“En seis años podríamos volver a ver mamuts entre nosotros, tenemos la tecnología”

Quizás sueñes con ver, algún día, dinosaurios reales y no necesitar recurrir a las maravillosas películas de Jurassic Park. Bueno, ese sueño está aún muy lejos, pero parece que otro parecido se acerca a pasos agigantados: ver mamuts.

Están extintos desde hace miles de años pero eso parece no ser problema para el empresario Ben Lamm, que ha presentado hace unos días la empresa Colossal, la cual busca devolver al mamut lanudo a la tundra ártica.

El objetivo, según ellos, es poner en práctica un método de "conservación disruptiva" que pasa por introducir sustitutos de "especies extintas y esenciales" a sus hábitats originales para restaurar ecosistemas perdidos con potencial para frenar e, incluso, revertir los efectos del cambio climático.

Pero, ¿es esto posible?, ¿qué hace falta para que sea una realidad? Lluis Montoliu es toda una eminencia en este terreno: biotecnólogo, genetista y uno de los pioneros en España de la creación de animales por mutación genética para el estudio de enfermedades raras; además es presidente del Comité de Ética del CSIC y ha estado en Fin de Semana con Cristina para reconocer que es una idea que, “cuando la oyes por primera vez, es loca, pero detrás está el investigador George Church y te das cuenta de que puede ser posible”.

Montoliu relata que Church “es pionero en el uso de técnicas genéticas de modificación de genoma animal. Propone que, a partir del elefante asiático, usar su genoma como punto de partida para intentar ‘desextinguir’ el mamut lanudo”. El genetista explica que “se ha podido obtener ADN de mamut y, al secuenciarlo y compararlo con el elefante asiático, tiene muchísima similitud. Ahora tenemos herramientas CRISPR, ‘recorta pega y colorea’, podemos hacer que esas letras se parezcan a las que hemos leído de los mamuts. Es la idea de George y ahora llega el empresario con sus 15 millones y dice que en seis años puede tener resultados y, en honor a la verdad, es un tipo que suele cumplir sus promesas”.

La idea que hay detrás de este proyecto e que “el mamut contribuiría a compensar los efectos del cambio climático”, continúa Lluis: “La tundra en Siberia se está descongelando y no se mantiene el hielo todo el año como debería porque ya no hay estos gigantes que se pasean por ahí y a la vez van compactando y transfiriendo el hielo a las capas más inferiores del terreno. Si nadie lo pisa el hielo se deshiela. Proponen que con miles de mamuts se puede revertir”.

Por supuesto esto no se ha hecho nunca, como cuentas Montoliu, por lo que “hay que hacerlo en ambientes controlados y además hay que solucionar muchos otros problemas. ¿Dónde lo gestamos? ¿Quién va a parir esta cría? Para este problema los investigadores quieren desarrollar un útero artificial, no lo haría una elefanta asiática porque no está claro que pudiera”. “No hay nada imposible, es despiezar una pregunta en mini preguntas e intentar resolverlas una a una”, añade.

Sobre los permisos y las puertas que se abren tras esto, el genetista explica que “hay normas y regulación, hay que autorizar todo esto. Lo suyo sería hacerlo de forma controlada y solo para los objetivos que este proyecto plantea, intentar revitalizar un animal que hace miles de años que se fue”, además de que “hay más animales que podemos ‘resucitar’ con esta técnica”.