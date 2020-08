El sector hotelero: “Sabiendo que iba a haber brotes no se han puesto medidas en la mesa"

El sector hotelero se encuentra en un momento muy difícil tras un verano atípico por la situación que ha dejado el coronavirus en nuestro país. Así lo ha explicado en Fin de Semana de COPE Jorge Marichal, presidente de CEHAT (confederación española de hoteles y alojamientos turísticos). “La capacidad no ha tenido nada que ver con la ocupación. Podemos hablar de que el número de instalaciones no ha llegado al 25% en los destinos turísticos más numerosos, y además no ha sobrepasado el 35 o 40% de ocupación”.

Y es que, haciendo balance de cómo ha transcurrido el verano para el sector, no resulta nada positivo. “Ha dado al traste con las expectativas que teníamos”.” Esperanzas que no se han visto cumplidas por la situación que estamos viviendo, el virus y su evolución”, explica Marichal a Cristina López Schlichting.

“La situación es peor para las islas. La cornisa cantábrica y las zonas dedicadas al turismo rural ha ido mejor, pero el de sol y playa se ha visto muy afectado. En Baleares se ha trabajado hasta que se ha anunciado el cierre respecto a los alemanes y británicos, pero en Canarias lo hace especialmente difícil al necesitar conexión de vuelos”, detalla.

Medidas administrativas tomadas

Una de las principales quejas del sector es la falta de medidas de flexibilización de cara a los posibles rebrotes que han terminado teniendo lugar. “Esta situación nos ha sobrepasado a todos, hay medidas iniciales que han sido eficaces, pero sabiendo que íbamos a tener brotes, no se han puesto encima de la mesa medidas que dieran capacidad de reacción”.

“Si algo hemos aprendido en esta pandemia es que en cada lugar las medidas no tienen por qué ser idénticas. Todas tienen que tener el mismo sentido, y de lo que se trata es de seguridad, mecanismos de control y combatir lo que está ocurriendo en las empresas. Los ertes flexibles, el control en origen y destino… Es lo que estamos pidiendo para un corredor sanitario seguro”, argumenta el presidente de CEHAT.

“Lo que tenemos en la mesa no es una cuestión de precios ni de incentivos, es una cuestión de seguridad. Los corredores seguros se dejaron de lado, pensando que se iba a controlar solo. Este virus lo que necesita es tiempo y responsabilidad”, explica.

“Seguimos en la misma, en Canarias intentaremos recuperar algo en la temporada de invierno. Hemos dado un paso adelante y los empresarios son capaces de proveer los PCR. Lo que se trata es de que los gobiernos autonómicos se vayan a ver a los que hay que ver en esos países de origen y establecer unos corredores seguros”, concluye Marichal en COPE.