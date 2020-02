Schlichting sobre las Políticas Palanca

El pueblo ha bautizado a nuevo Consejo de Ministros como "el coño de la Bernarda". Esto ha venido tras anunciarse que de 23 nuevas Secretarías del Estado, una de ellas -la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 de la ONU- posee una dirección general de medidas Políticas Palanca.

O sea, ahora contamos con un Director General de Palancas, o de Políticas Palanca, como querramos decirlo. Esto ha generado bastantes risas, así como demasiados memes y chistes. La responsable de esta Secretaría, Ioene Belarra ha entrado en cólera llamando ignorantes y osados los que se ríen de la Dirección General de políticas palanca, responsable de temas importantes como la Ley del cambio climático o el establecimiento de guarderías infantiles de forma universal.

Entonces, me pregunto por qué le llaman Director General de Políticas Palancas. Sencillamente, esto no tiene ni pies ni cabeza pues bastaría decir que nos encontramos ante una Dirección General política para esta Secretaría de Estado de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

No obstante, este tipo de nombres y denominaciones que están volviendo locos a los periodistas no tiene más razón de ser que provocar confusión aún. Al parecer, hablamos de transición ecológica y reto demográfico en el caso de uno de los ministerios. ¿Hablamos de "medidas democráticas de la transición", -o "memorias democráticas de la transición" en el caso de una de las vicepresidencias- o hablamos de la Agenda 2030 que, por supuesto, la gente corriente de la calle no necesita saber lo que es.

Las preguntas son: ¿Por qué la confusión?, ¿Por qué los nombres "pedantes"?, ¿Por qué esta cursilería que no hace más que complicar las cosas y no sirve para absolutamente nada?