Schlichting: "Nadie se cree que toda la derecha vaya a sufrir un bajón"

Cristina López Schlichting, directora de 'Fin de Semana' en COPE, ha comentado el resultado de la nueva encuesta del CIS. Este vuelve a dar como vencedor, con absoluta claridad, al PSOE con el presidente en funciones Pedro Sánchez a la cabeza.

“Sospechábamos muy mucho, en realidad sabíamos, que iba a haber elecciones en noviembre, lo cual es inaudito”, ha comenzado diciendo Schlichting. Estas elecciones vendrían en un momento realmente mala, según la periodista, después de tres años de inestabilidad política y en vísperas de una crisis económica “que estamos tocando con los dedos”. Estas elecciones vendrán tras la pregunta de Pedro Sánchez a Tezanos para saber si le convienen o no. “Tezanos le da una amplísima victoria, que no seré yo quien ponga en duda vistos sus anteriores éxitos y sus predicciones acertadas”, explica la directora de 'Fin de Semana'. Sin embargo, Schlichting no acaba de estar convencida. “Lo que no me creo es que todo el resto del arco parlamentario vaya a bajar”, asegura. En el caso de Podemos, el partido morado es el que se puede llevar el mayor daño según la comunicadora. “La ofensiva ha sido lo suficientemente dura por parte del PSOE, dejando claro que no colabora con el progresismo, que no es un partido capaz de apoyar un gobierno, como para que se desinfle el partido de Pablo Iglesias”, ha comentado Schilichting.

En el lado contrario, la locutora no se cree que se pueda dar también este bajón. “Nadie se cree que el PP vaya a bajar, que Ciudadanos se vaya a hundir, que Vox vaya a precipitarse”, ha dicho Schlichting que cree que ante las perspectivas económicas y la necesidad de una oposición fuerte el centro-derecha se va a “movilizar”.