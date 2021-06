Schlichting: “¿Ahora hay que pedirles a los secesionista de rodillas que acepten el indulto? Amos anda”

Vídeo

¡Muy buenos días España! Es 20 de junio y mañana empieza oficialmente el verano. Durante la madrugada tendrá lugar el solsticio y el sol estará en el punto más alejado del ecuador terrestre. Serán el día más largo de luz del año y la noche más corta, y el comienzo oficial de la estación más calurosa.

Hoy, por cierto, no se nota ese calor. Hay temperaturas frescas, salvo en el área mediterránea y Baleares, en los que se superarán los 30 grados, con vientos cálidos de poniente. En el resto, recibimos un frente de Galicia y el Atlántico que dejará lluvias en el norte, Castilla y León y Pirineos. En el sur, cielos pocos nubosos con algún chaparrón disperso.





Sánchez y los indultos

Y lo que Pedro Sánchez quiere a toda costa es que no hablemos de los indultos, o que creamos con son el alba de un nuevo amanecer que cambiará nuestras vidas porque incorporará a una convivencia amorosa a los secesionistas. Por eso, para distraernos de amores y darse pisto, sigue dando el parte sanitario.Que los menores entre 12 y 18 años serán vacunados a la vuelta del verano, quince días antes de que comience el cole. Con Pfizer y eventualmente con Moderna.

Para meternos lo de los indultos, el presidente está haciendo una maniobra envolvente. Por una lado nos quita las mascarillas el sábado próximo y por otro, sale con el chiringuito por España a vender propaganda de los indultos. Empieza mañana en Barcelona, nada menos que en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, una de las sedes de ópera más importantes del mundo y símbolo y lugar de encuentro histórico del poder, la nobleza y la burguesía catalanas. Las personas llegarán con invitación especial y se trata de dar bombo a lo que llama su plan de normalización y renacimiento de Cataluña. Cabría pensar que los secesionistas se han puesto muy contentos, pero les gusta poner morritos y hacerse de rogar, así que el presidente de la Generalitat y sus adláteres no irán.

A ellos les gusta que les roguemos y pidamos que acepten los indultos, que supliquemos que salgan de la cárcel donde los hemos metido porque nosotros somos muy malos, no ellos, que arengaron a las multitudes para que rodearan las sedes de la policía y la guardia civil, que obligaron a los directores de tantos colegios a ceder institutos públicos para un referendo ilegal y que estuvieron a punto de provocar una derramamiento de sangre.

-FOTODELDÍA- MADRID, 19/06/2021.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside un acto de homenaje a la comunidad educativa para reconocer el esfuerzo realizado por alumnos, docentes y familias para mantener la escuela abierta durante la pandemia del coronavirus, este sábado en el palacio de la Moncloa en Madrid. EFE/ Fernando VillarFERNANDO VILLAR









El desplante de Aragonès

Ni Pera Aragonés ni ninguno de sus 14 consellers acudirán a la cita del Liceu. El presidente local ha puesto la excusa de una visita a las Tierras del Ebro, pero el vicepresidente, Jordi Puigneró ha puesto un tuit chulesco en internet en el que rechaza asistir y se euqja porque la invitación oficial recogía su nombre pero no su título oficial. Reza así: “Presidente Pedro Sánchez. Indultos sí. Propaganda no. La próxima vez le agradecería que dirigiese su carta la Vicepresidente del Govern de Cataluña. Por cierto, no vendré. Saludos cordiales”. Tócate las narices.

Lo dicho, que ellos exigen los indultos pero no los agradecen. Que están ofendiditos porque a más de la mitad de los catalanes y al resto de los españoles les pareciese mal que se saltasen la ley y la constitución y proclamasen la independencia de Cataluña. Te digo que esto es el mundo al revés.

Y cuando concluya su gira catalana, y ya en vísperas de la distracción del veraneo y sin mascarillas que nos agobien, Su Alteza Pedro Sánchez se dignará comparecer en el Parlamento el 30 de junio miércoles y explicar los indultos y, de paso, las cosas de los dineros que vendrán de Europa para ayudar en la crisis económica. Y luego, a veranear todos y olvidarse y los golpistas a su casa a descansar del estrés y preparar el futuro independentista que han prometido por activa y pasiva y siguen anunciando con descaro.

GRAF4096. BARCELONA (ESPAÑA), 19/06/2021.- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés (c), y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d), asisten a la presentación del último libro del presidente de ERC, Oriol Junqueras, titulado "Contra l'adversitat", este sábado en el Parc Central del Poblenou de Barcelona. EFE/Alejandro GarcíaAlejandro García









Dice Sánchez que se trata, entre otras cosas de recuperar económicamente Cataluña. ¿Pero vamos a ver, por qué han dejado de parar los cruceros en Barcelona y se han ido a otros puertos españoles? ¿No ha sido por los disturbios del procés? ¿Y por qué se han ido 5000 empresas? ¿No ha sido por la inseguridad jurídica? ¿Y por qué en Cataluña hay tantos impuestos?

No es porque la pasta se gasta en embajadas ilegales por todo el mundo y propaganda que dice que la independencia nos hará mas altos y felices y creará un país donde habrá helado de postre todos los días y donde el dinero se marcha a China para comprar urnitas de votación ilegal y a Omnium Cuiltural y ANC y a los aparatos de propaganda independentista ¿Y ahora hay que pasarles la manos por el lomo por gastar ilegalmente el dinero del contribuyente? ¿Y rogarles que vayan al Liceu? ¿Y pedirles de rodillas que acepten el indulto carcelario? Amos anda, que diría mi abuela Pilar. Hay que aguantarse porque Sánchez es el presidente y manda, pero que no nos ondulen con la permanente. Aquí de lo que se trata es de aunar intereses para que Esquerra y los de Podemos y los de Bildu apoyen la permanencia de Pedro Sánchez en el poder.

